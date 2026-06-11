El factor Brizuela agita los playoffs del Barça de Xavi Pascual

La temporada del Barça está acabando mejor de lo que se esperaba hace apenas unas semanas. Con toda la controversia alrededor de la marcha de Xavi Pascual y los constantes nombres que se han ido conociendo como posibles refuerzos para la próxima temporada, parte del barcelonismo había dejado completamente de lado el curso actual. Hasta que han aparecido los playoffs de Liga Endesa.

El equipo de Xavi Pascual ha dado un paso adelante en este último tramo del curso y está a tan solo dos victorias de plantarse en la final de ACB. Un escenario inesperado, tal y como quedaron encuadrados los cruces tras la fase regular. El Real Madrid iba por el mismo lado que el equipo azulgrana, pero sucumbió de manera estrepitosa ante La Laguna Tenerife.

En el primer partido contra los canarios, el Barça hizo un partido inmejorable. Aunque todos destacaron, hubo un jugador que sacó la magia y lideró el recital ofensivo de los de Pascual: Darío Brizuela. El exterior español fue el máximo anotador del encuentro (18 puntos) y logró la mejor actuación anotadora de su carrera en unos playoffs de Liga Endesa.

Brizuela, máximo anotador del primer partido de semifinales entre el Barcelona y La Laguna Tenerife. / ACB PHOTO

Una cifra de puntos que ya alcanzó en el primer partido ante UCAM Murcia y que demuestra el gran momento que está atravesando la ‘mamba vasca’. Un jugador clave en la rotación y que lleva un mes de gran regularidad en liga, con más de 10 puntos de media en los últimos nueve partidos y acumulando más minutos en pista en playoffs que en el resto del curso.

El equipo blaugrana ha alcanzado los 100 puntos en los últimos dos partidos y se convierte en el segundo máximo favorito para alzarse con el título de liga. Su mayor rival es el Valencia Basket, que tras perder la oportunidad de luchar por la Euroliga en la gran final, quiere cerrar una temporada espectacular con otro título y hacer ‘doblete’ con la Supercopa Endesa.

Juani Marcos, jugador del Barça, ante La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

“Hemos hecho partidos buenos, el equipo está bien, han vuelto muchos jugadores, pero ya hemos hecho muchos. El partido nos tiene que empujar a tener la misma concentración el jueves”, aseguraba Xavi Pascual, que también quiso poner en valor el momento que está atravesando Juani Marcos. Y es que el argentino está acabando la temporada a un nivel excepcional.

Los jugadores dan un paso hacia delante

Algunos jugadores están terminando de coger su punta de forma. Físicamente hay que estar preparado, llevamos partidos casi cada dos días. Es importante la aportación de todos los jugadores, creo que será una serie larga. Juani lleva muchos partidos creciendo en su juego, defensivamente está más sólido, tácticamente ha jugado en todas las facetas del juego. Estamos encantados con él, se lo merece, ha trabajado mucho, esperando su momento, mejorando, y ahora es el jugador que nos está liderando.

Con jugadores tan en forma como Darío Brizuela, además de Juani Marcos e incluso Youssoupha Fall, el Barça de basket gana enteros para pelear por el título más importante del panorama baloncestístico español. Los blaugrana lucharán este mismo jueves para dar otro paso hacia delante y tener pie y medio en la final de los playoffs de ACB, donde esperarían Valencia Basket o ASISA Joventut.