Las explicaciones de Peñarroya tras el noveno Clásico seguido perdido

El Palau respondió con un lleno casi total, pero no recibió lo mismo de un Barça que perdió con merecimiento por 92-101 en una nueva actuación irregular. El equipo recuperó la defensa y la agresividad cuando el partido ya estaba perdido.

Noveno Clásico seguido que no se gana, los seis últimos con Joan Peñarroya. El egarense reconoció la superioridad blanca, sobre todo en los porcentajes, y pidió una vez más que sus jugadores den un paso adelante en defensa. Y el domingo toca visitar Girona a las 12.15 horas. Lamentable calendario, la verdad.

El técnico azulgrana admitió que su equipo empezó "mal en situaciones defensivas en las que ellos han tenido un gran acierto. Nos han dominado con su 'fisicalidad'. Tendríamos que haber estado más físicos en situaciones defensivas de uno para uno. El equipo ha mostrado corazón y deseo, pero no es suficiente".

"Tenemos que mejorar. Ellos son más fuertes, más grandes que nosotros, pero necesitamos una agresividad diferente ante un rival tan acertado. No podemos competir a tener el mismo músculo. A tres minutos, tuvimos un triple para ponernos a siete, pero ellos han mostrado su potencial físico y su talento", prosiguió.

Laporta y Yuste, con Cubells... el Palau pidió su dimisión / DANI BARBEITO

"El tercer cuarto empezamos bien en defensa y en los siete primeros minutos hicieron 13 puntos, pero en los otros tres se van a 14. Empezaron con un triple a tablero del Facu y no creo que nos afecte, pero ellos empiezan a meterlo todo. Nos ha pasado en otros partidos. Tenemos que estar más sólidos", explicó.

Peñarroya insistió en que con el carácter del último cuarto "no basta", reiteró que para ganar es necesario "estar bien en los dos lados de la pista". Destacó el compromiso de Shengelia, porque "quería jugar sí o sí" y criticó la expulsión de Satoransky "por una falta inexistente y una técnica".

El vallesano se rindió ante Trey Lyles, un jugador con mayúsculas. "Es un jugadorazo que viene demostrando cada semana lo que es y que nos ha hecho mucho daño. Tiene mucho talento, nos ha jugado de espaldas, de cara, ha metido triples... No hemos estado acertados en la defensa con él", admitió.

"Es momento de estar jodidos, que es como estamos. El público es soberano, aunque la situación dista mucho de ser ideal. No es cómodo, pero no presto atención a nada externo y no sé si tenemos credibilidad o no. Yo me centro en trabajar y en sacar el máximo de este equipo", concluyó Peñarroya.