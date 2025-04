El exmadridista Poirier ataca a Satoransky: "Un jugador sucio..."

En el primer partido de playoffs de Euroliga, el Barça no fue capaz de aguantar el ritmo del Mónaco. Los culés sucumbieron de manera clara, tras una segunda parte desastrosa, ante el conjunto liderado por Mike James y Daniel Theis. Aun así, una de las imágenes del encuentro fue la expulsión de Tomas Satoransky con el partido prácticamente decidido.

La acción sucedió al inicio del último cuarto, que arrancaba con una diferencia de 17 puntos a favor de Mónaco, la misma con la que finalizaría el partido. Satoransky subía el balón en el comienzo de una posesión culé y realizó una falta antideportiva que incendió a todo el equipo monegasco.

El jugador checo cargó contra Strazel con el codo por delante y lo lanzó al suelo. Al instante, Mike James le recriminó la acción con un empujón y empezó la trifulca, en la que solo Joel Parra acudió a defender a su compañero y que acabó con expulsión de Satoransky, totalmente desquiciado por el partido de su equipo.

Vincent Poirier, jugador de Anadolu Efes / EFE

Uno de los primeros jugadores en posicionarse en redes fue Vincent Poirier, exmadridista y actual pívot de Anadolu Efes, que atacó al jugador del Barça y lo tildó de ser "un jugador sucio". El texto que publicó en la red social de 'X' decía tal que así: "Un jugador sucio haciendo cosas sucias".

El jugador francés, que estuvo en las filas del Real Madrid entre los años 2021 y 2024, también está disputando los playoffs de Euroliga. De hecho, Poirier fue uno de los mejores jugadores de Anadolu Efes en la derrota contra Panathinaikos en el primer partido de la eliminatoria (17 puntos y 8 rebotes).

Tomas Satoransky tan solo anotó dos puntos en el primer partido ante Mónaco / EFE

Después del partido, Vassilis Spanoulis, técnico del AS Mónaco, también habló sobre la acción. "Lo respeto mucho, pero lo que hizo es algo fuera del baloncesto. No es bueno. Es diferente jugar físicamente a intentar hacer daño a alguien. Sé lo buena persona que es y lo buen jugador de baloncesto que es. Creo que fue un momento de frustración que no es agradable ver en los partidos", aseguró el griego.

El reflejo de un partido horroroso

La acción fue el reflejo del mal partido de los de Peñarroya, que se vieron claramente superados durante el partido, llegando a encajar un parcial de 32-17 en el tercer cuarto. A pesar del buen inicio, los culés se vinieron abajo después de los diez minutos iniciales y no levantaron cabeza más.

La expulsión no irá más allá del partido y Satoransky podrá jugar este viernes el segundo partido en Mónaco. Los de Peñarroya deberán cambiar muchas cosas si no quieren volver a Barcelona con un duro 2-0 en contra, que dejaría en el alambre a los culés y con la necesidad de obrar un milagro en casa... y fuera.