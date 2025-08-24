¿Qué fue del exjugador del Barça Phil Pressey?

Thomas Heurtel, Rakim Sanders, Adam Hanga, Pierre Oriola, Adrien Moerman, Kevin Seraphin y Phil Pressey. El verano de 2017 fue movido y animado en los despachos del Barça de basket. La apuesta con Georgios Bartzokas no dio sus frutos, y la estancia del entrenador griego duró solo un curso. Sito Alonso fue su sustituto en una agitación total de un proyecto que cada vez quedaba más lejos del Real Madrid.

El Barça acudió con todo al mercado. No hay que olvidar que a Hanga se le puso un contrato que Baskonia no pudo igualar, que a Valencia Basket se le pagó un millón de euros por Oriola, y que Heurtel o Seraphin venían a ser algunas de las referencias del equipo azulgrana. El fichaje más sonado y sorprendente fue el de Pressey. Sin experiencia en Europa, el base estadounidense aterrizaba en el Palau tras haber formado parte de los Boston Celtics entre 2013 y 2015, y dos breves etapas en Philadelphia 76ers y Phoenix Suns. Una carrera discreta en la NBA con 139 partidos y unas medias de 3,2 puntos y 2,9 asistencias por encuentro. Llegaba tras el frustrado aterrizaje de Shane Larkin, una operación que estaba hecha tal y como reconoció Sito Alonso en una entrevista con 'La Resistencia del Palau'.

Shane Larkin, ante Maccabi Tel Aviv / Euroleague

Paso sin pena ni gloria por el Barça

En el Barça, la cosa no salió como se esperaba. Muchas dificultades con su tiro, problemas defensivos, y en definitiva, excesiva diferencia cuando estaba él en pista y no Heurtel. 4,6 tantos por encuentro en Liga Endesa y 4,4 en Euroliga, y ya con Svestislav Pesic en el banquillo, muy poco protagonismo y fuera del playoff ACB junto a un tal Sasha Vezenkov. Las vueltas que da la vida...

Tras un único curso, a Pressey le tocó hacer las maletas, y puso rumbo hacia Turquía para jugar en el Besiktas. Hubo un regreso a España, de la mano de Estudiantes, y dos cursos más, hasta 2022, en el Oldenburg alemán. Y allí, con 31 años, tomó una decisión, cuanto menos, sorprendente: retirarse del baloncesto y dar el salto a los banquillos.

Heurtel y Pressey fueron los bases de Sito Alonso en la 17/18 / SPORT

Su inicio en los banquillos

Pressey quería sacar su alma y esencia como entrenador, y la Universidad de Missouri le abrió las puertas para empezar su formación y ser entrenador asistente. Un 'College' en el que el jugador había jugado entre 2010 y 2013, y un único año antes de volar hacia la NBA, confirmando una progresión meteórica. Fue un regreso, también, a los Boston Celtics, y el primer año no pudo ser mejor: campeón y anillo como asistente de Joe Mazzulla. Pressey encontró algo de estabilidad y el curso pasado siguió siendo asistente de los Celtics. Pero esa calma laboral ha durado poco, y el exazulgrana está más que preparado para un nuevo paso en su carrera como entrenador, esta vez ya como 'head coach', aunque todavía no será en la NBA.

Los Celtics toman una decisión con Pressey

La franquicia de Massachusetts ha confiado en él para darle las riendas de los Maine Celtics, el equipo de la franquicia del trébol en la G-League. Reemplazará a Tyler Lashbrook, que será asistente de Mazzulla en los Celtics. Un conjunto en el que ha jugado este último curso el nuevo jugador del Barça Miles Norris, promediando 16,2 puntos por partido. Pressey se ha convertido en el primer entrenador principal de la historia del equipo que también había sido jugador.

“Quiero agradecer a Brad Stevens, Joe Mazzulla y a toda la organización de los Celtics por creer en mí y darme la oportunidad de crecer, liderar y desarrollarme. Estoy agradecido por la oportunidad y daré lo mejor de mí por este equipo. La comunidad de Portland es increíble, y recuerdo mi etapa como jugador en la Expo como inolvidable. Mi objetivo es inculcar el éxito en cada jugador que se viste con los Maine Celtics”, comentó cuando se hizo oficial su nombramiento. Pressey está muy bien considerado en el desarrollo de los jugadores. "Es un entrenador dedicado y ha sido fundamental en ese apartado", reconocía Mazzulla. “Tengo muchas ganas de verlo crecer como entrenador y líder. Demuestra una gran energía y ganas de aprender. Su personalidad y comunicación serán un regalo para sus jugadores”.

La carrera como jugador de Pressey empieza a quedar cada vez más lejana, ante la gran irrupción que está consiguiendo como entrenador pese a tan solo tener 34 años. No sabemos si el director de juego cumplió sus objetivos con un balón entre sus manos. Pero desde luego, con una pizarra, su presente y futuro son tremendamente prometedores.