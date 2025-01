El exjugador del Barça de basket que se vuelve a 'ofrecer': "Si quieren un base real..."

Malcolm Delaney sigue sin olvidar al Barça. Fue una única temporada, la 19/20, que no llegó a terminar tras el inicio de la pandemia y su vuelta a los Estados Unidos, y en la que se perdió la fase final Liga Endesa de la burbuja en la que el equipo azulgrana cayó en la gran final ante Baskonia.

A la siguiente temporada, el director de juego americano decidió regresar a Europa, pero lo hizo a través de un Olimpia Milano en el que jugó hasta 2022. Fue su última temporada en activo, y pese a que Delaney no lo anunció de manera oficial, ya puso punto final a su carrera como profesional.

El 'ofrecimiento' de Delaney

A principios de diciembre, el jugador, muy activo en redes sociales, entró al juego sobre un posible regreso al Barça, en esa búsqueda activa del conjunto azulgrana en un jugador que reemplace al lesionado Nicolás Laprovittola tras la fallida apuesta por Raul Neto. "Que me llamen", dijo un Delaney que también afirmó que "le gusta bromear sobre baloncesto" y que "le hubiese gustado retirarse en Barcelona".

Malcolm Delaney sigue 'jugando' en redes con la posibilidad de regresar al Barça / ACB Media - F. Ruso

Casi dos meses después, el estadounidense ha vuelto a 'jugar' con esa posibilidad de volver al Barça. Ha sido a través de su cuenta de 'X', contestando un mensaje en el que aparecía enfrentándose al azulgrana Youssoupha Fall en la etapa en la que el pívot senegalés militaba en Baskonia. Eso sí, esta vez, más allá de 'dejarse querer', ha dejado algún dardo hacia los responsables del baloncesto azulgrana.

'Dardo' al Barça

"No son serios... Si quieren un base real, háganmelo saber y estaré allí para el campo de entrenamiento", comentó un Delaney que también tuvo palabras para valorar su salida del club catalán: "No abandoné al Barça, en realidad fue al revés", dejando claro que no culpaba a los fans.

Malcolm Delaney junto a Nikola Mirotic / Javi Ferrándiz

El director de orquesta firmó buenos números con el Barça, promediando 10,3 puntos por partido en Liga Endesa y 10,2 en Euroliga en un conjunto en el que Brandon Davies, Nikola Mirotic o Cory Higgins vivían su primera campaña en la capital catalana.

Hay que recordar que el club azulgrana sigue trabajando en incorporar a un refuerzo exterior de cara a la segunda mitad de temporada, pero las posibilidades que ofrece el mercado no han acabado de seducir a la secretaría técnica.