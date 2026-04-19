Exigente visita del Barça al Hiopos Lleida con la cabeza puesta en la Euroliga

El Barça tiene que aparcar por unas horas su presencia en el Play-in de la Euroliga que llegará el martes en el Palau (20.45h) y debe primero centrarse en el encuentro de hoy en la pista del Hiopos Lleida (12.00) donde los blaugrana tendrán que realizar un esfuerzo de concentración y también físico después del desgaste que arrastran de Europa.

No es un partido ideal para los de Xavi Pascual, que ya se quejó tras superar al FC Bayern, de no tener respiro en la Liga Endesa, y sin tiempo a preparar el encuentro, deben visitar Barris Nord en un encuentro muy exigente y en una pista complicada dónde sacar el triunfo en las circunstancias actuales del equipo no se presenta como una tarea fácil.

“Me hubiera gustado poder dar fiesta a mis jugadores este domingo y preparar el partido del martes ante el Estrella Roja a conciencia, pero no es posible por la realidad de la Liga Endesa, así que toca afrontarlo con la mejor disposición”, comentó Pascual.

Al menos no deberán realizar un desplazamiento largo, si se puede buscar algo positivo a este partido en un momento tenso para el Barça ya que se juega esta próxima semana estar en los cuartos de final de la Euroliga.

El Barça no `puede bajar la guardia en su visita a Lleida aunque tenga en mente el Play-in de la Euroliga / VALENTI ENRICH

El Hiopos Lleida, con ganas

Sin opción a relajarse lo más mínimo, llega la visita del Barça al conjunto de Gerard Encuentra, que han tenido tiempo de preparar el duelo y que tratarán de aprovechar el cansancio físico y mental de los blaugrana para sorprenderlos tal como hicieron en el encuentro del Palau de la jornada 2 (86-91).

El Hiopos Lleida sorprendió al Barça en la segunda jornada de Liga Endesa / Valentí Enrich / SPO

Ahora, ambos equipos llegan en diferentes dinámicas, con los blaugrana acumulando tres victorias consecutivas en la competición liguera (Unicaja, Casademont y Bilbao Basket) y con la necesidad de seguir sumando para mantenerse en los primeros puestos de la clasificación, donde ocupan la quinta plaza (18-8).

Los ilerdenses llegan una mala dinámica de resultados, con cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros, y están necesitados de triunfos para alejarse de la zona peligrosa. Ahora mismo, ocupan la decimotercera plaza, con nueve victorias y 17 derrotas, y tras imponerse al Laguna Tenerife en la jornada 25 (103-101), ahora quieren hacer la machada ante los blaugrana de nuevo ante su afición.

Paciencia y concentración

Los de Pascual tendrán que hacer un gran ejercicio de paciencia y control ante un Hiopos Lleida que tiene en el exterior a James Batemon (15,8 puntos) y Ejim en la pintura (12,3 puntos y 5,4 rebotes) sus jugadores más determinantes.

Pascual debe decidir si dar descanso a jugadores clave como Will Clyburn pensando en la eliminatoria del Play-in o decide ir con todo a pesar de jugarse tanto esta próxima semana en Europa en una semana dónde se decide la suerte del equipo en Europa.

Parra felicita a Fall, que está rindiendo a un buen nivel en los últimos encuentros / VALENTI ENRICH

Kevin Punter debe volver a ser el jugador clave en el ataque blaugrana, y la aportación de jugadores como Brizuela o Parra que han demostrado estar preparados para aportar desde el banquillo y que seguro tendrán protagonismo en el duelo en Lleida. También ha ganado enteros Youssoupha Fall, que ha tenido buenos minutos ante Bilbao Basket y ante FC Bayern, y que posiblemente siga contando con oportunidades en este tramo final de la temporada regular.

A evitar contratiempos físicos

No hay tiempo para relajarse y el técnico azulgrana tendrá que administrar muy bien los minutos y especialmente evitar más sobresaltos físicos, después de haber recuperado a un importante Tomas Satoransky, de vuelta al equipo tras superar sus problemas de corazón.

Un encuentro muy complicado ante un Hiopos Lleida que irá a por todas, y dependerá de la respuesta blaugrana para sacar adelante un encuentro que no ayuda a los intereses del Barça de lograr la doble victoria esta próxima semana y clasificarse para los cuartos de final de la Euroliga.