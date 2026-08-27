Exhibiciones de los internacionales del Barça en las ventanas FIBA

Pretemporada extraña para los equipos de baloncesto. No por la ausencia de jugadores, que suele ser algo habitual cada verano por Europeo, Mundial o Juegos Olímpicos, sino por la competición que lo ha motivado. La FIBA introdujo una Ventana para este mes de agosto en el que se están disputando partidos clasificatorios para los próximos Mundial y Eurobasket.

Esta circunstancia ha afectado a todos los equipos de la Euroliga y de la Liga Endesa, entre muchas otras competiicones, y el Barça de baloncesto no ha sido menos. En su caso, le ha dejado sin algunos jugadores y sin su nuevo entrenador, Aleksandar Sekulic, con Eslovenia.

En cuanto a sus pupilos, Umoja Gibson (Bulgaria), Tosan Evbuomwan (Gran Bretaña), Olivier Nkamhoua (Finlandia), Olek Balcerowski (Polonia), Darío Brizuela y Joel Parra (España) son las ausencias en estos primeros días de preparación.

Primeros partidos positivos

En la primera jornada de encuentros clasificatorios, los jugadores azulgranas completaron muy buenas actuaciones, pero con resultados dispares. Le salió cara a Tosan Evbuomwan en su debut con Gran Bretaña, completando una gran actuación con 21 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 25:16 en el triunfo ante Suiza (75-110) que le valió para ser el MVP.

Olivier Nkamhoua no tuvo la misma fortuna con Finlandia al caer ante Suecia (81-86) pese a ser el mejor de los suyos con 19 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 25:53. Olek Balcerowski, con Polonia, ganó a Israel (86-106) y tuvo una buena actuación con 18 puntos y 6 rebotes en 26:53. Asimismo, el entrenador Aleksander Sekulic, actuando como seleccionador de Eslovenia, tuvo un primer partido muy complicado contra la poderosa Francia y cayó de manera clara (92-67).

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Mañana (21:00), la España de Parra y Brizuela disputa su primer partido de esta Ventana ante Portugal en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. El resto de encuentros se disputarán a lo largo del fin de semana y todos los jugadores ya estarán a disposición de Aleksander Sekulic y su cuerpo técnico la próxima semana.