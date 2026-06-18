Los excelsos Clyburn y Laprovittola lideran la histórica victoria del Barça ante Valencia Basket

La final de la Liga Endesa no pudo arrancar mejor para el Barça. En un duelo épico, el conjunto de Xavi Pascual se apuntó el primer punto de la serie tras derrotar al Valencia Basket por 112-113 en un partido colosal decidido en la prórroga. Will Clyburn, con 21 puntos, y Nico Laprovittola, con 20, lideraron la anotación del conjunto catalán. Este sábado (20h CEST), segundo asalto también en el Roig Arena.

En la primera mitad, el Barça ofreció dos caras muy diferentes en ataque. En el primer cuarto, los azulgranas se mostraron terriblemente erráticos en el lanzamiento. Pese a que la carga por el rebote, especialmente en el ofensivo, era notable, no había manera de ver aro, y los locales se apuntaron la primera ventaja importante del choque liderados por Matt Costello y Brancou Badio (12-4).

Un Barça superado en el primer cuarto

Dio la sensación de un nerviosismo impropio que solo podía mejorar, así como la defensa en la pintura, que hacía aguas. Darío Brizuela emergió para frenar la sangría que venía sufriendo el cuadro de Pascual (17-9), pero Costello, Badio y una última acción de Omari Moore cerraron un primer cuarto de pesadilla para el Barça (25-13).

Matt Costello, ante el Barça / ACB Photo - David Grau

Por suerte para el conjunto culé, la película cambió por completo en el segundo periodo, especialmente en la parcela ofensiva. El propio Brizuela y Joel Parra empezaron a disparar desde el 6,75, y si bien es cierto que Jean Montero comenzó a hacer de las suyas (38-24), fue tras esa canasta del dominicano cuando el Barça puso un par de marchas más.

Desatados en ataque en el segundo cuarto

Valencia fue perdiendo efectividad en ataque, encadenando varias posesiones sin acertar, todo lo contrario de un Barça que anotaba y anotaba. Kevin Punter anotó un triple que enmudeció el Roig Arena y que obligó a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto: la ventaja local era tan solo de tres puntos (47-44) tras un parcial de 9-20 para el Barça.

Saltaron chispas entre Braxton Key y 'Toko' Shengelia en los últimos instantes de primera mitad, tras un par de canastas de ambos. La primera parte se cerró con un +5 para Valencia (52-47), y con un Barça que volvía a estar muy vivo tras haber anotado 34 puntos en el cuarto.

Braxton Key y Tornike Shengelia se llevaron un par de técnicas en una discusión / ACB Photo - José Manuel Casares

La salida de vestuarios del Barça fue sensacional, con protagonismo para Nico Laprovittola y Will Clyburn. El argentino anotó un triple y una penetración que apunta a ser una de las mejores jugadas de la final. El estadounidense, también con cinco tantos seguidos, situó la máxima para los de Pascual hasta el momento (54-57).

Un Shengelia imparable

A partir de ese momento, y ya sin ningún tipo de miedo, intercambio de golpes entre ambos equipos, con un Clyburn que seguía muy enchufado, y con un Shengelia imparable en pintura: el georgiano se apuntó ocho puntos seguidos para situar el 68-70 azulgrana. El idilio del Barça con el triple no se detenía, y un triple de Juani Marcos sirvió para cerrar el tercer cuarto con un +3 (72-75) que sabía a gloria. Todo ello en un cuarto sin fallo desde el tiro de dos (8/8) y con un 50% de acierto desde la línea exterior (4/8).

Jaime Pradilla anotó los cuatro primeros puntos del asalto final, pero a 'Lapro' no le temblaba el pulso, y el Barça se mantenía por delante en el marcador (78-80). El argentino estaba desatado, y cada acierto nuevo era más inverosímil que el anterior (84-88). Ahora bien, Valencia no conoce el significado de la palabra rendirse, y tras un triple de Álvaro Cardenas y una nueva acción de Pradilla, los locales volvieron a situarse por delante (89-88). Quedaban cinco minutos.

Nico Laprovittola, ante Valencia Basket / ACB Photo - David Grau

No dejó de luchar el Barça, con un triple de Clyburn y dos libres de Vesely (97-95). Taylor erró un lanzamiento exterior, y 'Lapro' asumió la responsabilidad desde el 6,75 en el siguiente ataque, pero no tiro tampoco entró. Tras dos libres de Taylor, Clyburn volvió a 'enchufar' de tres (99-98). El talento se impuso a la juventud, y Sergio De Larrea parecía dejar el partido sentenciado desde la línea del 4,60 (101-98). Pero no fue así. Clyburn se apuntó un triple frontal colosal para enmudecer el Roig Arena y empatar el encuentro a 101. Quedaban 3,7 segundos, y el balón era para Valencia. El alero azulgrana taponó a Taylor, y el partido se fue a la prórroga.

Y el periodo adicional empezó de maravilla para el Barça, con un nuevo triple de Laprovittola, y un par de mates de Vesely y Parra. Pese a ello, Valencia no estaba dispuesto a lanzar el partido, y Key empató el duelo a 110-110 con un potente mate a dos manos. El ambiente en el Roig Arena era una locura, y Parra contribuyó a ello con un 2+1 (110-113) a falta de 40 segundos. Badio anotó en penetración en el siguiente ataque, y aunque Clyburn erró el triple con el que se hubiera cerrado el duelo, Taylor tampoco lo hizo, y el Barça se apuntó un histórico triunfo (112-113) con el que se adelanta en la final de la Liga Endesa. Este sábado (20h CEST), segundo asalto.