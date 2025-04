El exazulgrana Kasparas Jakucionis se presenta al draft de la NBA: ¡Puede ser Top 10!

Tras la victoria de Florida sobre Houston en la final del pasado March Madness por 65-63, la temporada del baloncesto universitario puso punto final con uno de los mayores eventos que congrega a los jugadores del futuro en la NBA.

Las miradas ya están puestas en el próximo draft, que tendrá lugar el 26 de junio, una vez hayan concluido los playoffs de la liga americana que inician este fin de semana, y en el que los Boston Celtics defienden el anillo. En poco menos de un mes, el 12 de mayo, se llevará a cabo el sorteo de la 'lotería' en el que quedará definida la franquicia que tendrá la fortuna de llevar a cabo su elección en el primer turno.

Flagg será el número uno del draft

Con esa incógnita pendiente, de lo que no hay dudas, salvo sorpresa mayúscula, es que Cooper Flagg será el número uno del draft de este 2025. El ala-pívot de dos metros y seis centímetros ha maravillado en Duke, promediando 19,2 puntos, 7,5 rebotes y 4,2 asistencias por partido. Un jugador cuyo futuro está en la liga, y al que la NBA compara con Jalen Johnson y Kevin Garnett.

Cooper Flagg, una de las mayores promesas del baloncesto universitario / EFE

Jakucionis y su paso por el Barça

En clave Barça, el draft de este año centrará la atención en el exazulgrana Kasparas Jakucionis. El lituano estuvo en la cantera del equipo catalán entre 2021 y 2024, si bien es cierto que sus oportunidades con el primer equipo fueron a cuenta gotas: tres partidos en Liga Endesa y uno de Euroliga en los que poco pudo demostrar todo ese talento que sí que exhibió en las inferiores del club. El curso pasado, el júnior azulgrana se hizo con los Campeonatos de Catalunya y España, y llegó a la fase final de la Euroliga de la categoría, un título que no se pudieron llevar. En el torneo nacional, 'Jaku' se fue hasta los 26 puntos y seis asistencias para 30 créditos de valoración en la final ante el Real Madrid.

Kasparas Jakucionis alza el título de Campeones de España júnior / FEB

Sus números en Illinois

En su único año en Illinois, los números de Jakucionis han causado sensación: 15 puntos, 5,7 rebotes y 4,7 asistencias por partido, con un porcentaje de acierto de tiro del 44%. En el 'March Madness', el equipo cayó en segunda ronda ante Kentucky por 84-75, algo más pronto de lo previsto, y que podía perjudicar las aspiraciones del lituano de cara al próximo draft.

Se presenta al draft

Pero no ha sido así. En las últimas horas, Jakucionis ha confirmado que se presenta y que se declara elegible. Esa eliminación prácticamente a las primeras de cambio parece no haber repercutido en las altas posiciones en las que se encuentra en la mayoría de páginas especializadas que se dedican a hacer predicciones sobre los drafts. La propia NBA (lo comparan con Chauncey Billups), junto a Bleacher Report, le coloca en la 12ª elección, mientras que la ESPN lo sitúa dentro del top 10, en la novena. Por su parte, NBADraft.Net lo pone 15º, y NBAdraftroom.com, undécimo.

"Este ha sido mi sueño desde pequeño. He esperado este momento mucho tiempo, y despedirme de Illinois será lo más difícil. He forjado amistades y relaciones sólidas con todo el mundo, y mi objetivo ahora es trabajar al máximo y ser la mejor versión de mí mismo", comentó Jakucionis a la ESPN. "Quería estar más cerca del baloncesto estadounidense y he competido contra los mejores jugadores jóvenes del mundo. He crecido mucho como jugador y persona, la elección de la universidad fue positiva, y a cualquier jugador joven de Europa, siempre que no tenga miedo y quiera ser más duro, le diría de elegir la opción estadounidense", dijo un Jakucionis que también habló sobre los jugadores en los que se fija.

Kasparas Jakucionis rozó el 'triple-doble' en su debut en el March Madness / Twitter: @IlliniMBB

Los referentes del lituano

"A Luka Doncic es al que más estudio por su lectura de juego. Veo NBA, también mucha Euroliga y ACB e intento seguir a mis excompañeros del Barça. En cuanto al pase, me gusta estudiar a Nick Calathes y a Kostas Sloukas. El nivel intelectual de la Euroliga es increíble", concluyó.