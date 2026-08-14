Dos ex blaugranas, ante el último baile del mercado

El mes de agosto avanza, y las plantillas empiezan a cerrarse y el teléfono deja de sonar con la misma insistencia en los clubs europeos. Hay jugadores que, pese a haber sido protagonistas en grandes escenarios, descubren entonces la parte menos amable de este negocio: también llega el día en que toca esperar.

En ese territorio se encuentran jugadores con experiencia y tablas en la máxima competición europea como los ex blaugranas Nikola Mirotic y Rolands Smits, que siguen en busca de equipo, aunque en su caso la palabra espera suena casi extraña.

El hispanomontenegrino sigue teniendo cartel, talento y una capacidad anotadora que pocos interiores de Europa pueden discutir. Su salida del AS Mónaco, en medio de la crisis que ha sacudido al proyecto monegasco, le obliga a buscar un nuevo destino cuando la mayoría de grandes proyectos ya han hecho buena parte de los deberes.

Mirotic tuvo una salida problemática del Barça y siempre se ha mostrado dispuesto a volver / FCB

Mirotic continúa siendo ese cuatro capaz de castigar desde el perímetro, jugar de espaldas y condicionar una defensa con su sola presencia. El problema es que fichar a Mirotic nunca es solamente fichar a Mirotic. Está el contrato, está el rol que reclama un jugador de su categoría y está, sobre todo, la necesidad de encontrar un equipo que pueda y quiera construir alrededor de sus virtudes.

Smits, poco mediático pero efectivo

El segundo nombre es Rolands Smits. Menos ruido, menos focos y quizá menos glamour, pero un jugador que encaja perfectamente en esa categoría que todos los directores deportivos buscan cuando llega la hora de completar una plantilla: fiable, físico, experimentado y capaz de hacer diferentes cosas sin reclamar demasiado protagonismo.

Smits ya sabe lo que significa jugar en el Barça. Estuvo en el club entre 2017 y 2022 y ahora, después de finalizar su etapa en Anadolu Efes, vuelve a aparecer en las quinielas azulgranas. También Valencia ha sido relacionado con el ala-pívot letón.

Rolands Smits dio un buen rendimiento con el Barça y ahora vuelve a estar libre / JAVI FERRANDIZ

Y aquí está la paradoja. Cuando Smits salió del Palau, todavía parecía un jugador en construcción. Hoy regresaría convertido en un profesional mucho más hecho. Su capacidad para ocupar las posiciones de cuatro y cinco, su dureza defensiva y su conocimiento de la competición le convierten en una pieza muy apetecible. No será el fichaje que abra los informativos, pero sí puede ser uno de esos movimientos que el entrenador agradece durante nueve meses.

¿Qué pasa con Kalinic?

Y luego está Nikola Kalinic. Su situación es diferente a la de los otros dos. El serbio dejó el Barça en 2024 después de dos temporadas y 160 partidos como azulgrana, pero no está buscando equipo para la nueva temporada: continúa vinculado al Estrella Roja y figura en la plantilla provisional de la Euroliga 2026/27.

Chima Moneke y Nikola Kalinic, tras una victoria del Estrella Roja / EUROLEAGUE

Campeón de la Euroliga con Fenerbahçe, internacional serbio, jugador de carácter y especialista en esos partidos en los que el talento necesita ir acompañado de oficio. Su paso por Barcelona dejó una sensación parecida: quizá nunca fue la gran estrella, pero sí uno de esos jugadores que hacen funcionar determinadas estructuras.

Los tres nombres dibujan tres historias diferentes. Mirotic busca un proyecto a la altura de su nombre. Smits espera que aparezca una oportunidad que premie su evolución y su versatilidad. Kalinic, en cambio, ya tiene casa aunque no parece que su continuidad esté asegurada.