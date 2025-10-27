Un ‘ex’ del Barça llega al Palau en su momento más dulce en la Euroliga

Para Leandro Bolmaro (Las Varillas, Argentina, 2000) volver al Palau siempre es un encuentro muy especial porque le lleva a sus años de formación donde el club creyó en él y de dónde salió camino a la NBA.

Unos años después, y de regreso al baloncesto europeo, el base argentino se reencuentra con su ex afición y con el orgullo de haber logrado su mejor actuación en la Euroliga en la sexta jornada.

El argentino logró su récord personal de 31 puntos a pesar de caer en casa ante el Valencia Basket, en su mejor actuación en la máxima competición europea desde que volvió de Estados Unidos.

Titular indiscutible en Milan

El base de 2.00, con pasaporte italiano, está promediando esta temporada con el Armani Milan 11,7 puntos , 4,2 rebotes y 2,2 asistencias, en 22 minutos de juego, y Ettore Messina no ha dudado en darle la manija del equipo.

Un joven Bolmaro llegó al Barça en la temporada 2018-19 para jugar en el equipo júnior procedente del Bahía Blanca y debutó con el primer equipo en la temporada 2019-20.

El base vivió una etapa inolvidable en el Barça donde creció como jugador antes de 'volar' lejos / FCB

El cordobés destacó por su físico privilegiado y habilidad con el balón en las manos desde las posiciones exteriores y Svetislav Pesic le dio la oportunidad de debutar ante la baja de Thomas Heurtel por lesión y no desaprovechó las oportunidades para demostrar su potencial.

Renovado...y a la NBA

El club lo renovó por tres temporadas en agosto de 2020, y en cuestión de unos tres meses se cumplió otro de sus sueños. En un Draft de la NBA 'improvisado' por motivos derivados al coronavirus, los New York Knicks seleccionaron a Leandro Bolmaro en la 23 elección de la primera ronda, una franquicia que lo traspasó inmediatamente a Minnesota.

'Lea' se convertía en el argentino elegido en mejor posición de toda la historia, pasando por delante de Carlos Delfino (25a, 2003). Pese a esto, se quedó otro año en Barcelona y jugó hasta 39 partidos en la 20-21, promediando 6.5 puntos en 15.5 minutos y logrando sus dos primeros títulos profesionales, la Copa del Rey y la Liga ACB.

Tras estos logros decidió dar el salto a la NBA, pero el sueño americano no fue el esperado.

Vuelta a Europa

Bolmaro estuvo dos años en Estados Unidos pero sin la confianza en Minnesota, fue traspasado a Utah donde alternó actuaciones en la G-League. No quiso esperar más y decidió volver a Europa con el Lenovo Tenerife.

Su paso por la NBA por Minnesota y Utah no fue el esperado, y decidió volver a Europa / NBA

Solo fueron unos meses hasta dar el salto al FC Bayern del entonces técnico Pablo Laso donde firmó por dos años. Solo estuvo uno, para cambiar de destino e irse al Armani Milan donde esté viviendo un gran inicio de temporada.

El argentino será una de las grandes ‘amenazas’ del cuadro italiano en el Palau, aunque para el aficionado culé, siempre será del Barça, venga con el equipo que venga. “Es como mi hogar”, decía en una entrevista. “Me encanta la ciudad y de hecho voy allí todos los veranos para entrenar. Muchos de mis amigos argentinos viven en Barcelona." declaró.