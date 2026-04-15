La Euroliga revoluciona el reparto de dinero y aparca el proyecto de las Conferencias

La bomba que preparaba la Euroliga este martes en Barcelona será finalmente económica, mientras que por ahora el formato de competición se mantendrá inalterable con 20 equipos en una liguilla a doble vuelta, por lo que el proyecto de dividir la competición en dos Conferencias se seguirá explorando y queda aparcado por ahora.

La Junta Directiva de 'Euroleague Commercial Assets' aprobó "una evolución histórica" del modelo de distribución económica de la Euroliga, su primera actualización importante en más de dos décadas. El modelo revisado introduce dos fondos de distribución principales: el relacionado con la retransmisión y el comercial de la competición.

En el primero, "los clubes con licencia retendrán el 65% de los ingresos netos por retransmisión generados en sus respectivos mercados y el 35% restante se distribuirá a partes iguales entre todos los clubs con licencia. En el segundo, "el 75% se distribuirá entre todos los clubes participantes en función de una combinación de rendimiento deportivo, implicación de los aficionados y resultados históricos. El otro 25% se distribuirá a partes iguales entre los clubes con licencia".

"Tras el sólido crecimiento interanual del 18% en la distribución de los clubes durante la temporada 2025-26, este modelo con visión de futuro sustenta un fuerte crecimiento financiero y la liga prevé un nuevo aumento de dos dígitos para la temporada 2026-27, alcanzando un nuevo récord histórico", prosigue la nota oficial.

Chus Mateo, CEO de la Euroliga, con Joan Vehils, director de SPORT / DANI BARBEITO

La Junta también acordó "seguir evaluando posibles mejoras adicionales en los criterios de distribución económica que refuercen el espíritu colectivo de la liga, animen a todas las partes a contribuir al crecimiento del patrimonio colectivo y de los clubes que la integran, y recompensen dichas contribuciones de todos los clubes a título individual".

Mismo formato

En la reunión se confirmó el compromiso de "mantener un formato de liga de 20 equipos en formato de todos contra todos para la temporada 2026-27 de la Euroliga y explorar oportunidades de expansión en un futuro próximo. Además, se respaldó "la exploración inicial de una nueva competición de pretemporada de alto nivel en la que participarían los campeones de la Euroliga y la Eurocopa, lo que reforzaría aún más el ecosistema competitivo". La Junta también aprobó mejoras en la Eurocopa, como el refuerzo del sistema de clasificación basado en el mérito con al menos 10 equipos clasificados por su rendimiento en las ligas nacionales, junto con licencias plurianuales.

Además, recibió "información actualizada sobre la transición del actual sistema de licencias de 10 años a un modelo de 'franquicia' permanente, cuya finalización está prevista para la temporada 2026-27. Esta transformación tiene por objeto mejorar la estabilidad a largo plazo, aumentar el valor de los activos y abrir nuevas oportunidades de inversión en toda la liga y sus clubes".

También se informó que más de 10 clubes y mercados están interesados en unirse a la liga en un próximo proceso de expansión, cuya primera fase se lanzará en julio". Por último, una valoración independiente de JB Capital ha fijado el valor empresarial combinado de la Euroliga y sus clubes con licencia en 3.200 millones de euros". Se prevé que esta cifra crezca un 25 % tras la ejecución del plan estratégico de la liga y el modelo de franquicia.