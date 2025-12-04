¿Euroliga o NBA Europa? La fecha clave para definir el futuro del Barça

El Barça sigue deshojando la margarita sobre cuál será su futuro en el baloncesto europeo. El anuncio del desembarco de la NBA en el viejo continente causó mucho revuelo cuando se produjo, pero a día de hoy, la creación de esta liga europea sigue todavía en un proceso embrionario, excesivo incluso si se cuenta que el proyecto debería arrancar en año y medio.

Barça, Real Madrid, Fenerbahçe y Asvel son cuatro de los clubes propietarios de la Euroliga, pero su vinculación con la competición europea expira el próximo mes de junio. Por el momento, no ha habido prisa en renovar su contrato con la Euroliga ante los cantos de sirena de la NBA. La liga americana ha ido contactando con algunos clubes que pretende que lideren su proyecto, y entre ellos está el equipo azulgrana.

El proyecto europeo de la NBA está muy verde

Pero el proyecto de la NBA europea sigue dejando más dudas que certezas, y ese plan ambicioso de aterrizar en nuestro continente cuenta, a día de hoy, con pocas realidades, más allá de la rumorología que apunta hacia franquicias en las principales capitales europeas con indiferencia del amor o simplemente del interés de sus habitantes en el baloncesto. La disputa de dos partidos en territorio europeo el próximo mes de enero debería traer, casi de manera obligatoria, novedades sobre el proyecto.

Adam Silver, comisionado de la NBA, en una rueda de prensa / Angel Colmenares

Ante este escenario cargado de incógnitas e incertidumbres, la relación del Barça y la Euroliga ha estrechado lazos en las últimas semanas, y en ese sentido, las reuniones entre ambas partes se han intensificado en los últimos días. Desde Grecia se apuntó a que Joan Laporta se había reunido con la cúpula del campeonato europeo hace unos días. Unos encuentros que no son casualidad y que han tenido continuidad con reuniones también entre Euroliga y Josep Cubells, y también del General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, y el director deportivo, Mario Bruno Fernández, en un encuentro que tuvo lugar hace pocas horas.

Se intensifican las reuniones entre Barça y Euroliga

La sintonía entre ambas partes es buena, y si hace unos meses el Barça figuraba como uno de los clubes que liderarían la NBA europea, la situación a día de hoy es bastante diferente. Los escenarios actuales pueden conducir a una renovación entre ambas partes, si bien es cierto que en el club azulgrana no dan por cerrado el acuerdo. Ahora bien, el incremento de las reuniones y el hecho de que el plazo para renovar su licencia con la Euroliga vence el próximo 15 de enero, pueden acabar acelerando el 'sí definitivo.

Dejan Bodiroga y Pauilus Motiejunas seguirán al frente de la Euroliga / Euroleague

Un acuerdo que llegaría con un Barça tratando de conseguir el mejor contrato posible, en el que a nivel de derechos televisivos hay un margen de crecimiento respecto al actual, y sin descuidar que, en caso de querer romper esa vinculación con la Euroliga para acabar incorporándose a la NBA Europea, la cláusula de penalización pueda ser 'asumible'.

La cifra que debería pagar el Barça para romper un posible contrato con la Euroliga

Una cifra que se situaría sobre los 10 millones de euros, y en cuanto a años de renovación con la Euroliga, los clubes que firmaron su nuevo contrato el pasado verano lo hicieron por diez temporadas.

De esta manera, el Barça se distanciaría del Real Madrid, cuya renovación por la Euroliga sigue bastante encallada. Los blancos siguen esperando la propuesta de la NBA, pero tal y como ocurrió con la Superliga, pueden quedarse prácticamente solos, ya que Fenerbahçe, que también termina contrato con la Euroliga a finales del presente curso, también está por la labor de renovar su licencia con la competición continental.