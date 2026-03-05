La Euroliga, dispuesta a ayudar al Barça en la construcción del Nou Palau

En la Euroliga se respiran aires de cambio, y sobre todo, de diálogo. El pasado 30 de enero se hizo público que el catalán Chus Bueno remplazaría a Paulius Motiejunas como CEO de la competición continental. El adiós del lituano estaba contemplado, mientras que la llegada de Bueno, con pasado en la NBA, causó algo más de sorpresa.

El barcelonés había sido durante 12 años el vicepresidente de la liga americana en Europa, África y Oriente Medio. Ahora, con el más que probable desembarco de la NBA en el viejo continente, Bueno, exjugador entre el 1988 y 1994 de Barça, Llíria y Valencia, emerge como una figura de consenso que debe intentar que ambas organizaciones lleguen al mejor acuerdo posible, a poder ser, desde una unión en la que él confía.

Bueno ha arrancado un tour de entrevistas con diferentes medios de comunicación deportivos, y en la charla que tuvo en 'AS', aportó una reflexión más que interesante con relación a los pabellones de los equipos de la Euroliga, y que el Barça debe escuchar atentamente, y desde luego, no perder de vista.

Chus Bueno quiere darle un nuevo enfoque a las relaciones con los otros actores del deporte de la canasta / EUROLEAGUE

El foco en las posibilidades económicas de los pabellones

El nuevo CEO de la competición resaltó el papel de los 'arenas' en los que se disputan los partidos, pero que más allá de concentrar la actividad puramente deportiva, pueden ser una gran fuente de ingresos. Conocedor de que el dinero puede estar en los pabellones, Bueno desveló que han acudido al mercado para obtener prestados 1.000 millones de euros que sirvan para mejorar las instalaciones.

"Tenemos que mejorar los arenas, habrá algunos que sean renovación y otros de construcción nueva, he calculado seis o siete. Pero hay equipos que podrían necesitar esa línea de crédito. Y en el plan de tres años que hay sobre la mesa, ya hay gente que me da esos 1.000 millones. Si el Barça quiere el dinero para construir el nuevo Palau, aquí lo tiene", comentó Bueno.

Originalmente, el Barça contempló incluir el coste de la construcción del Nou Palau en los 1.500 millones de euros pedidos a préstamo a Goldman Sachs. Hace unas semanas, el director de operaciones del Espai Barça, Joan Sentelles, explicó a SPORT y a otros medios de comunicación un proyecto que llevará la firma de 'TAC Arquitectes' y de Hermoso & Heimannsfeld. El coste, previsto entre 300-400 millones de euros, permitiría construir una instalación con capacidad para 15.000 espectadores que podría entrar en funcionamiento para la temporada 2029-30.

Vista simulada del nuevo Palau desde Arístides Maillol / FCB

Por su parte, Víctor Font, único candidato que finalmente plantará cara a Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del Barça, se mostró crítico con el proyecto presentado por el club. "Desde 'Nosaltres' hemos recibido con vergüenza, pero sin sorpresa, que el club aprovechara las últimas horas de la presidencia de Joan Laporta para hacer una nueva promesa de construcción del Palau Blaugrana. Durante este mandato, la directiva ha prometido iniciar las obras en diversas ocasiones: primero dijo que comenzarían en enero de 2024, y más tarde aseguró que se iniciarían en febrero de 2025. Ninguna de estas fechas se cumplió. Laporta vuelve a jugar con los socios filtrando a los medios un supuesto nuevo proyecto, pero este proyecto del Palau Blaugrana no tiene financiación. Los sobrecostes que están sufriendo las obras de Limak en el Camp Nou han dejado sin recursos al Nou Palau", argumentó. Además, Font y su equipo presentaron un proyecto distinto de Nou Palau.

Así será el Palau Blaugrana si Víctor Font gana las elecciones / Gensler

Sea como sea, el próximo 15 de marzo, el Barça volverá a tener presidente. Y la primera cosa que sabrá, en clave polideportiva, es que si necesita financiación para el Nou Palau, puede recurrir a la Euroliga, con la que renovó hace poco su vinculación hasta la campaña 2035/2036.