Las estrellas de la Euroliga alucinan con Punter: "En modo Dios"

Kevin Punter fue sin duda el gran nombre en la noche histórica que se vivió en el Palau Blaugrana este viernes, con la victoria del Barça ante Baskonia (134-124) en un partido que se decidió tras tres prórrogas y con la mayor anotación total en la historia de la competición.

El jugador americano fue el gran líder azulgrana con 43 puntos, la cuarta mejor actuación personal de la competición, con 23 de ellos en los tiempos extra, siendo el gran causante de la victoria final de los de Xavi Pascual.

Kevin Punter hizo historia en el Palau / DANI BARBEITO

Una actuación que no pasó desapercibida para nadie. Ni para compañeros, ni para rivales, ni tampoco para los grandes nombres de la competición, que siguieron muy atentamente lo sucedido en el Palau Blaurana.

Entre ellos, Mike James o Chimezie Metu, que dejaron buena prueba de su admiración por lo sucedido en sus redes sociales.

EL VESTUARIO, MARAVILLADO

Tampoco faltaron los elogios de los propios compañeros, que se rindieron a la actuación de KP tras el partido. Satornasky fue el primero en hacerlo a los micrófonos de Movistar+ minutos después del triunfo, asegurando que 'KP' activó el "modo Dios". Por su parte, Brizuela también mencionó a su compañero, señalando su figura como "simplemente espectacular".

También tomó la palabra tras el partido el propio Kevin Punter, quien quiso deshacerse en elogios hacia el público del Palau Blaugrana, que se maravilló con un partido para el recuerdo. "Fue increíble esta noche. La energía estaba ahí. Una energía increíble. Esperemos que continúe" apuntó un Kevin Punter que se marchó como no podía ser de otra forma con el MVP.