Las estrellas que deben liderar el Barça de Peñarroya

La espera ha terminado. El Barça de basket vuelve al trabajo este lunes 1 de setiembre tras haber realizado parte de las revisiones médicas el pasado viernes. Arranca una temporada importante para la sección, en la que cumplirá su centenario, y con la obligación de terminar cuanto antes con una sequía de dos temporadas sin títulos.

El baloncesto azulgrana tiene la necesidad de regresar a tiempos no tan pasados, pero que empiezan a quedar demasiado atrás. Las dos últimas finales a cuatro de la Euroliga, así como las dos últimas finales de la Liga Endesa, se han vivido por la televisión. Una realidad dura y complicada para la masa social azulgrana, acostumbrada al éxito y a los títulos tanto en las etapas de Svetislav Pesic, como especialmente en la de Sarunas Jasikevicius.

Sarunas Jasikevicius se llevó un duro correctivo en su regreso al Palau / Dani Barbeito

Cinco caras nuevas

Para tratar de mejorar lo cosechado el pasado año, el Barça ha hecho los deberes con cinco fichajes y una plantilla total de 14 efectivos, más las ayudas que puedan hacer algunos de los talentos de la cantera como son Mohamed Dabone y Sayon Keita. Un número de jugadores razonable para una campaña que amplía partidos en la Euroliga, con 20 equipos y 38 encuentros totales de fase regular. Myles Cale, Juani Marcos, Tornike Shengelia, Will Clyburn y Miles Norris son las cinco caras nuevas para Joan Peñarroya. Al director de juego argentino y al '4' georgiano todavía tardará en tenerlos a su disposición por la disputa del Americup y el Eurobasket, pero los otros tres se unen a Tomas Satoransky, Juan Núñez, Kevin Punter, Nico Laprovittola, Jan Vesely y Youssoupha Fall, que este lunes ya se volverán a poner el mono de trabajo intercalando sesiones en gimnasio y pista.

Peñarroya contará con una plantilla amplia, siendo un alivio respecto a lo que le tocó vivir prácticamente durante el pasado curso. Es cierto que la 24/25 también se afrontó con 14 jugadores, aunque uno de ellos era un Dame Sarr que no contó con oportunidades hasta que 'media' plantilla se lesionó, y que cuando empezó a jugar se produjo su fuga no autorizada a los Estados Unidos.

Las cinco caras nuevas del Barça de basket para la temporada 25/26 / SPORT

Cambios importantes en la estructura del equipo

De cara a la temporada que empieza, el Barça presenta novedades importantes, especialmente en las posiciones de '3' y '4'. En esta última, la reconstrucción es total tras las salidas de Jabari Parker y Chimezie Metu. Sin cambios en el '2' y el '5', Marcos refuerza la dirección de juego, aunque no es un perfil muy diferente a los que se tenían en plantilla con Satoransky y Núñez. Laprovittola contó con minutos en el '1' la pasada temporada antes de su fatal lesión de rodilla. Una posición que podría volver a ocupar para otorgar mayor amenaza exterior.

Haciendo algo de 'basket ficción', y siempre que las lesiones respecten al equipo, Peñarroya podría contar con un quinteto ideal integrado por Laprovittola, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely. Un equipo veterano (34,2 años de media de edad), con algo de dudas a nivel defensivo en la línea exterior, pero que seguramente genere mayor ilusión en la parroquia azulgrana por lo que puede producir en ataque. Nombres importantes de pasado y presente en la Euroliga, en los que confía el Barça para poder volver a alcanzar altas cotas.

La experiencia y calidad de 'Lapro' y Vesely son muy importantes para Peñarroya y el equipo / Dani Barbeito

Brizuela y Parra dejan atrás un segundo gran año en el Barça

Un quinteto en el que también se podrían encontrar tanto Darío Brizuela como Joel Parra, dos de los mejores jugadores del Barça el curso pasado, y que son apuestas también de futuro, como así indican sus renovaciones hasta 2028. La 'Mamba Vasca' fue muy importante, y su rendimiento le sirvió para ser elegido mejor jugador nacional. Por su parte, Parra vivió una metamorfosis, con un cambio físico que le permitió parecerse al alero que brilló en el Joventut. La profundidad de plantilla no inhibe que otros jugadores, como Tomas Satoransky y Willy Hernangómez, puedan y deban ser más importantes en el equipo este próximo curso. Ambos terminan contrato en junio y su rendimiento marcará si siguen vistiendo la elástica azulgrana más allá de 2026. También se espera más de Youssoupha Fall y Juan Núñez, aunque su lesión de rodilla no le impidió rendir en óptima condición en su curso de debut en el Palau.

Joel Parra y Darío Brizuela cerraron sus renovaciones con el Barça / Javi Ferrándiz

Y por último, de Myles a Miles, Cale y Norris. Las dos grandes apuestas de la secretaría técnica de cara al siguiente curso, que lucharán por no ser uno de los descartes de Peñarroya en las competiciones ACB. El pasado invita al optimismo viendo como fueron las experiencias en la capital catalana tanto de Dante Exum, como más recientemente de Parker y Metu. Cale vivirá su primera experiencia en Euroliga, al igual que un Morris que tan solo jugó unos pocos partidos en el baloncesto europeo (Çağdaş Bodrumspor turco) en 2024. Pueden ser los grandes tapados, y esa adaptación al Barça puede ser capital en el devenir de la temporada del cuadro azulgrana.