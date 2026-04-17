Estrella Roja será el rival del Barça en el play-in de la Euroliga

El Barça sigue vivo en la Euroliga. El conjunto de Xavi Pascual derrotó al Bayern Múnich por 95-69 y se garantizó de manera matemática su presencia en el Play-In de la competición continental.

Los azulgranas dependían de si mismos para no despedirse del torneo europeo a las primeras de cambio. Y apoyados por un gran Palau, Pascual y sus jugadores lograron el 21º triunfo del curso en Euroliga que les permite clasificarse para el Play-In.

El adiós de Pesic

Fue un partido emotivo para Svetislav Pesic, que ante el equipo con el que levantó la Euroliga en 2003, disputó su último partido en la competición europea antes de retirarse definitivamente de los banquillos cuando termine la presente temporada.

Svetislav Pesic recibió un emotivo homenaje en el Palau / Valentí Enrich

Estrella Roja, rival del Barça en el Play-In

Y tras la combinación de resultados, el Barça finalizó la temporada regular en novena posición, de manera que se verá las caras en el primer partido del Play-In ante el décimo clasificado, el Estrella Roja.

El Barça jugará en el Palau Blaugrana el primer partido del Play-In el próximo martes 21 de abril a las 20:45 (CEST). En caso de victoria, Pascual y sus jugadores se medirán al perdedor del otro cruce de Play-In que disputarán Panathinaikos y Mónaco en un partido que tendría lugar el viernes 24 de abril, en horario todavía por confirmar.

Los dos precedentes de la temporada favorecen los intereses del Barça. En la 14ª jornada, los azulgranas asaltaron Belgrado por 79-89, mientras que hace 20 días, Pascual y sus jugadores también derrotaron a los serbios por 92-88.