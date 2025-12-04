Estrella Roja - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 14 de la Euroliga

Estrella Roja y Barça se enfrentan este viernes 5 de diciembre en la 14ª jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana visita una de las pistas más 'calientes' de la competición en la que tratará de imponerse a uno de los líderes del campeonato.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Estrella Roja y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Xavi Pascual y sus jugadores están preparados para visitar a un Estrella Roja que ha completado con gran éxito el primer tercio de la fase regular de la Euroliga. No fue un inicio de temporada fácil para los serbios, que destituyeron a su técnico Ioannis Sfairopoulos, a pocos días de arrancar la temporada.

Estrella Roja renace con la llegada de Obradovic

Una decisión, quizás, algo precipitada, pero que en términos de dinámica y resultados, no pudo ser más acertada. La llegada de Sasa Obradovic a Belgrado no ha podido ser más exitosa, y actualmente Estrella Roja cuenta con el mejor balance de victorias y derrotas en la Euroliga (9-4) junto a Hapoel Tel Aviv y Panathinaikos.

Sasa Obradovic, entrenador del Estrella Roja / EFE

La anotación de jugadores como Jordan Nwora (19,4), Chima Moneke (14,1) o Codi Miller-McIntyre (14,1) están siendo claves para explicar el buen momento que vive Estrella Roja en la Euroliga.

Por su parte, el Barça llega al Belgrado Arena con una victoria menos que el cuadro serbio (8-5), pero instalado en la zona noble de la clasificación (9º) empatado también con un montón de equipos con el segundo mejor balance de victorias y derrotas de la competición.

En la última jornada continental, el Barça se apuntó un triunfo ante Asvel por 88-78, en un duelo en el que Kevin Punter se fue hasta los 24 puntos en su mejor noche bajo las órdenes del técnico de Gavà. El escolta neoyorquino es el máximo anotador del Barça en la competición con 12,7 puntos, seguido de Tornike Shengelia (12,6) y Will Clyburn (12,5).

Kevin Punter estableció su nuevo récord de valoración en la Euroliga con 33 créditos / Dani Barbeito

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE ESTRELLA ROJA

El partido entre el Estrella Roja y el Barça de la 14ª jornada de la Euroliga se disputa en el Belgrado Arena este viernes 5 de diciembre a partir de las 20 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Estrella Roja y Barça correspondiente a la 14ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Deportes 2 (dial 64).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.