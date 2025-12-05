En Directo
Euroliga
Estrella Roja - Barça, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 14ª jornada de la Euroliga entre Estrella Roja y Barça
Estrella Roja y Barça se enfrentan en el Belgrado Arena en la 14ª jornada de la Euroliga.
¡ROBO Y CANASTA DE PUNTEEEEEER! 4-11, inmejorable inicio azulgrana en Belgrado
Parecía que perdía el balón Estrella Roja, pero cambian la decisión los árbitros (4-9)
No entra la penetración de Motiejunas, tampoco anota Punter en una entrada en la que le podía haber caído la segundo a Moneke. Personal de Sato para detener el contraataque (4-9)
ESTRELLA ROJA 4 - 9 BARÇA (MIN. 3)
No perdona KP, +5 el Barça
No pudo responder Moneke de tres. Personal ahora del exjugador de Baskonia sobre Punter, pitado por su pasado en Partizán (también jugó años atrás en E. Roja). A la línea de personal el neoyorquino
TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPLEEEEEE DE SHENGELIA Excelente movimiento de balón del Barça y anota el georgiano desde el 6,75
Inicio igualadísimo
Palmeo ofensivo de Moneke para empatarlo a cuatro
¡Enooooorme penetración de Satoransky, imparable para el 2-4!
No entra la penetración de Nwora. Sube el balón el Barça, personal de Codi Miller sobre Will Clyburn
Suspensión lateral de Vesely para el 2-2. Ataca Estrella Roja
