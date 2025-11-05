La estrategia de Scariolo para doblegar al Barça en el Clásico

El Clásico ya se acerca y ambos equipos intentan preparar el encuentro del viernes en el Palau (20.30) tratando de sacar a relucir las debilidades del rival en un duelo que no va a decidir nada en cuanto a la clasificación pero puede empezar a marcar tendencia en los duelos entre los dos ‘grandes’ del baloncesto español.

Sergio Scariolo se estrena en un Clásico desde que llegó al Madrid este pasado verano y su intención es sorprender a los blaugrana, que no están teniendo una campaña muy regular en este inicio de temporada.

Con la presión de jugar en casa, el Madrid espera sacar partido a los nervios del equipo de Joan Peñarroya, que cruza los dedos para poder disponer de Tornike Shengelia, lesionado en un tobillo ante el UCAM Murcia, y también suspiran por el regreso de Nico Laprovittola después de un mes ausente del equipo.

El Barça, más débil con estas bajas

Dos jugadores muy importantes para el técnico azulgrana que, en caso de perderse el Clásico, dejarán en franca debilidad al cuadro culé, cosa que tratará de explotar precisamente Scariolo en beneficio de los suyos y llevarse una buena victoria del Palau.

Con la posible ausencia de Shengelia, el Barça pierde un ala-pivot rocoso y anotador, muy móvil incluso para jugar en la posición de ‘cinco’ mientras que la tarea del juego interior parece delimitada a Jan Vesely y unos pocos minutos de Willy Hernangómez, irregular como siempre.

Willy tendrá que ayudar desde el 'cinco' si el Barça quiere tener opciones de llevarse el Clásico en el Palau / EUROLEAGUE

Aunque con la llegada de la temible pareja de interiores del Madrid con Walter Tavares y el nuevo fichaje, Alex Len, quizá Peñarroya deba dar entrada a Youssoupha Fall para tratar de intimidar a los madridistas, que parecen salir con cierta ventaja en el juego interior, dependiendo si finalmente el georgiano puede disputar el encuentro.

Scariolo decidió prescindir de Bruno Fernando para fichar a todo un ‘armario’ como Alex Len, que seguro llegará al Palau con muchas ganas de agradar en su primera aparición de madridista y en un escenario tab emblemático.

La dirección del equipo, clave

Si el juego interior y especialmente en el ‘cinco’ parece que el Madrid puede sacar ventaja, Scariolo también espera sacar partido en la posición de base, donde todo dependerá si Nico Laprovittola vuelve a estar disponible para Joan Peñarroya un mes después de sufrir molestias musculares en el aductor.

En caso de no poder jugar, todo el peso de la dirección deberá caer en el checo Tomas Satoransky, y el Madrid tratará de incomodar lo máximo posible el azulgrana con dos ‘perros de presa’ defensivos como el dominicano Andrés Feliz y el argentino Facundo Campazzo.

Andrés Feliz ha ganado confianza con Scariolo y puede ser un jugador clave en la dirección junto a Facundo Campazzo / RM

Juani Marcos, no parece preparado para asumir muchos galones en la dirección en todo un Clásico, algo que piensa aprovechar Scariolo para sacar rédito para los suyos y con una fuerte defensa presionante, impedir que el balón llegue en condiciones a sus exteriores.

Veremos si la batalla se libra en el interior o en las posiciones de base, pero lo cierto es que los azulgrana pueden compensar con su capacidad anotadora con jugadores como Will Clyburn, motivado para su primer Clásico, o un Kevin Punter, siempre a punto para hacer daño en el aro rival.