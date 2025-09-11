¡Estados Unidos llama al canterano azulgrana Joaquim Boumtje Boumtje a preparar el Mundial Sub17!

Ni tan siquiera a tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo azulgrana, y el joven estadounidense de 16 años y 2.09, Joaquim Boumtje Boumtje, vivirá su primera experiencia internacional con su país el próximo mes.

Y es que el jugador de la cantera blaugrana recibió la llamada de USA Basketaball para incorporarse al ‘MiniCamp’ que realizará la selección estadounidense de cara a participar en el próximo Mundial Sub17, que se disputará del 27 de junio al 5 de julio de 2926 en Turquía.

Joaquim Boumtje Boumtje, es hijo del ex jugador de la NBA, el camerunés Ruben Boumtje Boumtje, que llegó a jugar en los Portland Trail Blazers entre 2001 y 2004.

Ahora su hijo forma parte de la cantera blaugrana y el club lo define como “un ala-pívot muy hábil” y que afronta su tercer curso en el Barça. Llegó del programa de formación Team Speights Elite, de Florida (Estados Unidos).

El jugador de 2,16 ya destacó en las categorías inferiores, y ahora ya trabaja com el primer equipo / FCB

De pretemporada con el primer equipo

Boumtje Boumtje trabaja en la pretemporada con el primer equipo del Barça junto a las otras dos grandes promesas del equipo, Sayon Keita y Mohamed Dabone, y de hecho, ya tuvo la oportunidad de jugar unos minutos en el primer encuentro de pretemporada ante el París Basketball, en el stage de Encamp.

También hizo su aparición con el Junior preferente azulgrana, en duelo ante el Joventut, con derrota blaugrana (67-72) aportando 14 puntos en 25 minutos de juego.

Las 'perlas' de la cantera blaugrana acudieron al stage de Encamp, con Boumtje entre ellos / FCB

Falta conocer la postura azulgrana sobre su marcha en octubre para participar en este ‘MiniCamp’ aunque al tratarse de una convocatoria de su país, posiblemente no tenga ningún problema, y porque el jugador estará ilusionado en participar con sus compañeros, en este primer contacto con el equipo estadounidense

Si duda, un caso muy especial al estar formandose en Europa, pero que ya entra en los planes del Team USA y seguro que las universidades norteamericanas ya lo tienen en la agenda, aunque es un poco más joven que Sayon Keita, otra de las ‘perlas’ blaugranas que ya conoce el interés de las mejores universidades del país, a la espera de su elección en el próximo draft.