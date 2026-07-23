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¿Qué se puede esperar del Barça de basket? Del Río responde

Este jueves, a partir de las 12h en directo

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El Barça de basket ya tiene entrenador y está a punto de cerrar su plantilla. Para analizar qué se puede esperar del conjunto azulgrana, Marc del Río responderá vuestras dudas y sugerencias.

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