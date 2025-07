España, Eurobasket, Scariolo: La oportunidad de oro para reencontrar al mejor Willy Hernangómez

La publicación de la prelista española de Sergio Scariolo para el próximo Eurobasket incluyó el nombre de Willy Hernangómez como uno de los 15 elegidos por el seleccionador nacional y futuro entrenador del Real Madrid para empezar la preparación de un torneo en el que defienden corona. No supone ninguna sorpresa, ya que, pese a que el pívot madrileño lleva a sus espaldas dos temporadas complicadas en el Barça, sigue siendo uno de los líderes de 'La Familia' y una de las grandes armas del equipo.

Willy es uno de los '5' puros de los que dispone Scariolo en la lista. También le acompaña en la posición el catalán Yankuba Sima, cuyo futuro podría estar en Valencia Basket. Además, perfiles como el de Eli N'Diaye, Jaime Pradilla o Santi Aldama también pueden echar una mano como pívots. En todo caso, todavía se deben producir tres descartes para la lista definitiva, pero Willy estará en el próximo Europeo.

Un torneo, al que España llega como vigente campeona, y del que Willy Hernangómez guarda un agradable recuerdo. Hay que remontarse a 2022, cuando el pívot azulgrana todavía no pertenecía a la disciplina azulgrana. El combinado de Sergio Scariolo se plantó en el Eurobasket lejos de ser una de las selecciones favoritas al título. La FIBA la ponía en sexta posición pese a haber ganado tres años antes el Mundial, y en aquel Europeo había nombres de la talla de Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic o Nikola Jokic.

Un Eurobasket de ensueño

Pero el gran nombre de aquel Eurobasket fue Willy Hernangómez. Cerró la fase de grupos con 15,4 puntos y 6 rebotes de media por partido. Unos registros que se elevaron en las eliminatorias, especialmente en términos anotadores: 21 tantos en octavos de final ante Lituania, 27 ante Finlandia en cuartos, 16 contra Alemania en semifinales, y 14 en el partido por el oro ante Francia: 17,2 puntos, 6,9 rebotes y 19,7 de valoración en todo el torneo que le valieron el 'MVP' del campeonato. Una actuación que no pasó desapercibida en el Barça, y que tras un nuevo año en los New Orleans Pelicans, decidió acometer su fichaje y convertir a Willy en una de las referencias del nuevo proyecto azulgrana tras las salidas de nombres como Cory Higgins o Nikola Mirotic.

Willy Hernangómez fue el 'MVP' del Eurobasket que España ganó en 2022 / FIBA

Choques con Grimau

Aquella actuación de Willy en el Eurobasket engatusó al club azulgrana, que le firmó un importante contrato hasta 2026, con la posibilidad de una campaña adicional. Hernangómez desembarcó en el Barça con la mejor de las voluntades, pero su rendimiento no ha cumplido con las altas expectativas generadas con su llegada. En la primera temporada en el Palau, bajo las órdenes de Roger Grimau, el pívot reclamaba más protagonismo del que su entrenador le otorgaba. Incluso hubo aquel incidente en Mónaco y aquel famoso "no me calientes la cabeza que te quedan dos telediarios" proferido por Willy a Grimau.

Roger Grimau y Willy Hernangómez no vivieron la mejor relación el año que vivieron juntos / EFE

El protagonismo con Peñarroya

En esta segunda campaña, las cosas no han mejorado, y con Joan Peñarroya, su protagonismo fue incluso inferior a su primer año. Su rol fue ascendiendo a medida que jugadores como Jan Vesely o Chimezie Metu iban cayendo en combate. Dejó algunos buenos partidos en el tramo final de temporada, pero no fueron suficientes para evitar que el Barça cerrase su segundo curso consecutivo en blanco. Willy está determinado a cumplir su contrato con el club catalán, pese a que el Barça no pondría dificultades para llegar a un acuerdo y conseguir su salida.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça esta temporada / Dani Barbeito

Sus escuderos en el equipo

Pero antes de afrontar su tercer curso como azulgrana, Willy tiene por delante un torneo ilusionante, y del que guarda el mejor recuerdo. Coincidirá en el equipo con perfiles como el de Lorenzo Brown, con el que tan bien encajó en el último Campeonato de Europa. Ambos fueron elegidos en el quinteto ideal del torneo. También compartirá pista con alguno de sus compañeros, como Darío Brizuela, la gran referencia exterior de España, y un Joel Parra que regresa a 'La Familia' tras su ausencia en los pasados Juegos Olímpicos, y que aspira a ser el alero referencia del grupo.

Willy Hernangómez, en un partido con España / FEB

Y todo ello sin olvidar a un Scariolo para el que ha sido fijo desde que volvió a asumir el banquillo español en 2015. Desde aquel entonces, oro en el Europeo de aquel año, bronce en los Juegos Olímpicos de Río, la consecución del Mundial de 2019 y el último Eurobasket en el que España defiende títulos. Torneos en los que Hernangómez ha sido determinante, tal y como se espera en este próximo campeonato.