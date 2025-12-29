La escandalosa diferencia arbitral en Liga Endesa entre Real Madrid y Barça

El Barça no levanta el pie del acelerador en la Liga Endesa, y con una racha de seis victorias consecutivas, sigue avanzando posiciones en la tabla clasificatoria. Tras levantar un balance adverso de dos victorias y cuatro derrotas, impropio de un club de la talla del azulgrana, Xavi Pascual y sus jugadores son quintos y casi le pisan los pies a La Laguna Tenerife, que se mantiene cuarto por la diferencia de puntos anotados y encajados respecto al conjunto catalán (+77 vs +75).

La última alegría del Barça en la ACB llegó este pasado domingo, con la victoria de prestigio en Miribilla tras superar a Bilbao Basket por 66-71 logrando así lo que ningún equipo había conseguido en lo que va de curso en Liga Endesa: profanar el feudo del conjunto de Jaume Ponsarnau.

Willy Hernangómez sigue de dulce

Un partido en el que Willy Hernangónez brilló, siendo el 'MVP' de los azulgranas gracias a sus 19 puntos, siete rebotes, tres recuperaciones y dos tapones para 26 créditos de valoración (mejor marca del curso en ACB junto a la de anotación). Además, Tomas Satoransky volvió a ser referencia en la anotación, anotando 16 tantos, 12 de ellos desde la línea de triple en el primer cuarto.

Willy Hernangómez cuajó una gran actuación en Miribilla para derrotar a Bilbao Basket / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Un Madrid imparable en ACB

Tuvo que sudar algo más el Real Madrid para seguir una semana más como líder en solitario en la Liga Endesa. Los de Sergio Scariolo superaron a Unicaja por 91-82 culminando en la segunda parte una gran remontada tras levantar 14 puntos de desventaja. En todo caso, la racha inmaculada de los blancos en la ACB sigue creciendo: ya son 37 victorias consecutivas como locales en liga, siendo el último tropiezo el pasado 31 de marzo de 2024 ante Baxi Manresa.

El Real Madrid tan solo ha perdido un partido en lo que va de Liga Endesa, como fue el tropiezo en el Buesa ante Baskonia por 105-100 de la segunda jornada. Desde entonces, 10 triunfos ligueros, y una racha que, en los próximos días vivirá dos partidos de máxima intensidad: este martes 30 visitan a UCAM Murcia (21h), en un duelo que mide al primer y segundo clasificado de la competición, mientras que el domingo 4 (12:30h CET) reciben al Barça en el primer Clásico del año, en busca del décimo triunfo consecutivo ante los azulgranas. Por el momento, son tres los partidos de diferencia que separan a ambos equipos en la clasificación.

El Real Madrid sigue una semana más líder en solitario en la Liga Endesa / ACB Photo - Sara Gordon

Líderes en el tiro libre

Donde sí que hay una desigualdad mayor es en un apartado fundamental del juego como son los tiros libres lanzados. En las últimas temporadas, ha sido habitual ver a los madridistas liderar esta clasificación. Desde la temporada 22/23, el conjunto blanco ha sido el equipo que más veces ha ido a la línea de personal en cada campaña. El curso pasado terminó con 973 tiros libres lanzados, 221 más que Valencia Basket, su rival en las finales por el título y que tan solo jugó un partido menos que el por entonces conjunto de Chus Mateo.

Casi 100 TL más lanzados que el Barça

En lo que va de curso, el Real Madrid es el tercer equipo de la Liga Endesa que más veces va a la línea del 4,60. Con 329 tiros, tan solo le superan Bilbao Basket (338) y Covirán Granada (335). Los de Sergio Scariolo son el conjunto que más ha anotado hasta la fecha, con 277. En cambio, la situación del Barça es diametralmente opuesta: son el equipo que menos tiros libres ha lanzado de toda la competición (231, 98 menos que el Real Madrid), y el que menos ha anotado: 170, con un 73,6% de acierto desde la personal.

Theo Maledon, ante Chris Duarte en el Real Madrid - Unicaja de Liga Endesa / EFE

En Euroliga, la situación es distinta a lo que se vive en la ACB. Los blancos son el sexto equipo que más veces va a la línea de personal de toda la competición (401), por las 331 que atesora el Barça (16º en la lista). Mientras que en la competición europea, los blancos van a la línea una media de 22,3 veces, en Liga Endesa la cifra asciende considerablemente hasta los 27,4 lanzamientos libres.