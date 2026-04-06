Ergin Ataman tiene claro cómo superar al Barça en el Palau: "Es una final"

El Panathinaikos se presenta este martes en el Palau (20.30 h) con la necesidad de imponerse al Barça para superarle en la clasificación, con un record ambos de 20-15, y tener opciones de entrar directos al play-off, y luchar por un puesto en la Final Four que se celebrará este año en su pabellón del OAKA.

El entrenador turco del PAO, Ergin Ataman, sabe que se juegan la vida en su visita al Palau, en una situación parecida a la del Barça, por lo que no habrá tregua.“Es un partido muy importante para nosotros. Nuestra mentalidad es clara: nos ganaron en casa en la primera ronda, así que si merecemos un buen puesto en la clasificación, debemos ganarles allí. Esa es nuestra mentalidad”, decía.

“Si no ganamos estos partidos, no merecemos una buena posición y corremos el riesgo de quedarnos fuera de los playoffs. Esta es nuestra realidad”, comentó el técnico del conjunto griego a la Euroliga", dijo. “El Barcelona es un gran equipo con jugadores experimentados. Todos saben que Punter es un anotador excepcional, así que nuestra defensa sobre él será vital. Pero Clyburn está teniendo una temporada tremenda, al igual que Shengelia, Vesely y Hernangómez; tienen una plantilla muy completa.

A Ataman le espera un encuentro muy complicado en el Palau donde no goza, precisamente, de mucho afecto del aficionado culé / FCB

“Todos debemos entender que esto es una final. Para nosotros, es como la Final Four. Necesitamos ganar estos partidos para llegar a los playoffs y a la Final Four. “Necesitamos frenar a Shengelia en el poste bajo y limitar la anotación de Punter. Por otro lado, el rendimiento de los jugadores Será clave. En el último partido contra el Hapoel, jugamos un baloncesto excelente, pero fallamos todos los tiros abiertos. Anotar esos tiros será crucial.

TJ Shorts: “Un partido difícil”

El pequeño base del Panathinaikos, TJ Shorts, reconoce que la tarea de ganar en el Palau será complicada, pero vienen a por ello. “Sabemos que nos espera un partido muy difícil. Primero, debemos concentrarnos en el primer partido de esta doble jornada. Esperamos un encuentro muy físico”, dijo Shorts.

“Tienen un equipo con mucha experiencia y jugadores de gran talento; tenemos que encontrar la manera de imponer nuestro juego, y eso nos ayudará a asegurar la victoria”, aseguró el jugador con pasaporte macedonio.

“Conozco al Palau Blaugrana por mi experiencia en años anteriores. Cuentan con el apoyo incondicional de su afición y también luchan por los playoffs. Sabemos que será duro, y debemos estar concentrados desde el momento en que salgamos del vestuario para conseguir la victoria”, finalizó.