La emotiva carta de Metu tras ser operado: "Este no puede ser el final de nuestra historia"

Era un partido trascendental para las aspiraciones del Barça en la Euroliga, pero el duelo frente al Bayern quedó en un segundo lugar con la lesión de Chimezie Metu. El ala-pívot estadounidense sufrió una rotura total del tendón de Aquiles de su pierna derecha, que le tendrá fuera de las pistas lo que queda de temporada.

Metu, con el visto bueno de los servicios médicos del club azulgrana, tomó la decisión de ser intervenido quirúrgicamente la próxima semana en Estados Unidos, donde él tiene su residencia habitual y cuenta con el apoyo y cariño de su familia.

El jugador estadounidense aterrizó el pasado verano al Palau Blaugrana y firmó por tan solo una temporada, hasta junio de 2025. Por ello, si el Barça no llega a un acuerdo para su renovación, Metu no volverá a vestir la camiseta azulgrana.

Tras ser intervenido con éxito, el jugador ha querido dirigirse a la afición culé. A través de un comunicado publicado en las redes sociales, Metu agradece el cariño de la afición y del club a la vez que deja totalmente en el aire su futuro en el Barça.

LA CARTA DE CHIMEZIE METU A LOS CULERS

Ha sido una semana difícil intentando procesar esta lesión y el camino por delante, ¡pero todo lo que puedo hacer es dar gracias a Dios por el poder de superarme! Ojalá pudiera expresar con palabras cómo estoy agradecido tanto al club como a la ciudad de Barcelona por todo el amor y el apoyo durante los últimos 7 meses. Mis expectativas se superaron en todos los sentidos desde el momento en que aterricé en Barcelona.

Ha sido un honor lucir a la azulgrana este año. Nadie puede estar seguro de lo que depara el futuro, pero algo que sé es que este club ocupará un puesto especial en mi corazón para siempre. El Barça me ha vuelto la alegría de hacer lo que más quiero, me permitió ser yo mismo y no puedo agradecerlo lo suficiente. A todos los culers, Meritxell, y Dracs, echaré de menos oír el rugido en el Palau cada partido y escucharos cantar durante el partido, espero que no estemos demasiado tiempo separados

¡Muchas gracias a todos! A todos mis compañeros de equipo, entrenadores, fisioterapeutas, y todo el staff, gracias por hacer que este primer año sea tan especial para mí. Hemos ganado hemos perdido, hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, hemos gritado, hemos comido, hemos celebrado juntos y estos momentos estarán conmigo para siempre. Hemos compartido un vínculo especial durante los últimos meses y, aunque este capítulo ha terminado bruscamente, sé que este no puede ser el fin de nuestra historia.

Estoy eternamente agradecido que nuestros caminos se hayan cruzado y esperamos que lo vuelvan a repetir en breve. Hasta entonces, ¡seré el mayor apoyo de este equipo durante el resto de la temporada! ¡VISCA EL BARCA!