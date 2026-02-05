'Emilia', tres prórrogas con delirio final y un ensayo para la Copa del Rey... o no

Al igual que está sucediendo en Andalucía con la Tormenta Leonardo que ha complicado la disputa del Betis - Atlético de cuartos de la Copa del Rey, la Borrasca Emilia que se cebó el 13 de diciembre con las Canarias obligó a aplazar el Dreamland Gran Canaria - Kosner Baskonia de la décima jornada de la Liga Endesa.

Ese partido se sigue arrastrando y condicionó el sorteo de la Copa del Rey, que por primera vez no deparó cuatro duelos cerrados de cuartos de final al no estar del todo definida la cuarta plaza. El partido se jugará finalmente este domingo (18 horas) y hará que se aplacen los duelos de ambos equipos de la 19ª jornada.

Si el Baskonia gana en el Gran Canaria Arena, sería cuarto y se enfrentaría en cuartos de la Copa el 20-F al Lenovo Tenerife por el mismo lado del cuadro del Barça; si ganan los de Lakovic, habría duelo entre los dos equipos azulgranas en cuartos. Es decir, que podrían medirse en cuartos, en 'semis' o no hacerlo.

Howard (en defensa) es siempre un dolor de muelas para el Barça / EFE

Por tanto, el encuentro de este viernes en la Euroliga entre Baskonia y Barça podría ser un ensayo para la Copa o no serlo en una situación de indefinición que quedará solventada por fin este mismo sábado, una hora antes de que el Barça dispute su partido de la 19ª jornada en el Palau ante el Bàsquet Girona.

Precedentes cercanos y una exhibición

Baskonia y Barça se enfrentaron cuatro veces el año pasado, con un balance de dos victorias para cada equipo y con un partido que quedará marcado para siempre en la historia de la Euroliga. El duelo tuvo lugar en el Palau con Xavi Pascual recién llegado al banquillo y se saldó con un espectacular 134-124.

Con 43 puntos de un colosal Kevin Punter, el cuadro azulgrana dio la vuelta al marcador el 19 de diciembre y lideró a su equipo a una épica victoria después de tres prórrogas y 55 minutos de juego. En el Baskonia brillaron Markus Howard con 33 puntos y con 26 un Luwawu-Cabarrot que gusta mucho en el Barça.

Oscar Orellana, tras ganar al Baskonia en el Palau / DANI BARBEITO

2025 empezó con un triunfo del Baskonia de Pablo Laso en el Buesa Arena en la Euroliga (88-86) con 22 puntos y nueve rebotes de un Chima Moneke que estuvo cerca de fichar por el Barça. El pasado 18 de mayo, nueva victoria baskonista en la Liga Endesa por 110-98 con 34 puntos y 8/11 en triples de Howard.

Sin olvidar que el Barça no gana en el Buesa Arena desde el 14 de mayo de 2023 en Liga Endesa (84-91), los catalanes suman dos triunfos seguidos ante los de Galbiatti gracias a la lograda durante la interinidad de Óscar Orellana el pasado 16 de noviembre en la Liga Endesa en el Palau (91-83) con 24 puntos de Clyburn.