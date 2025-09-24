Los elogios de Juan Fernández hacia Juani Marcos: "Sé que aprovechará la oportunidad del Barça"

Juani Marcos (Rosario, 2000) sabe que está ante la gran oportunidad de su trayectoria deportiva. Una carrera que se ha ido cocinando a fuego lento y cuyo trabajo finalmente ha acabado dando sus frutos en forma de llamada azulgrana. Fue el Barça quien se lo trajo de Argentina en 2019 y vuelve a ser el club catalán quien vuelve a pensar en el director de juego para reforzar su sala de máquinas.

Juani se ha hecho mayor tanto en Lleida, club en el que jugó cedido un par de temporadas cuando todavía pertenecía a la disciplina azulgrana, como en Girona. Fontajau ha sido su hogar estos dos cursos, y allí se ha consolidado como un jugador ACB de pleno derecho, y que ahora afrontará el salto más importante en su carrera como el que supone llegar a un transatlántico como es el Barça, especialmente en una época de hambruna de títulos.

Juani Marcos y Juan Núñez compartirán vestuario / EFE

'Lapro', el 'hermano mayor' de Juani Marcos en el Barça

El nuevo '2' azulgrana aterriza en el Palau con la supervisión y el cobijo de Nico Laprovittola, que encarna esa figura de hermano mayor tan útil y necesaria para entrar con buen pie a un vestuario integrado por grandes nombres del baloncesto europeo de los últimos años.

"Compartir con Nico es algo que me pone muy contento. Estoy disfrutando, aprovechando de él, de todo lo que vivió, toda su experiencia, todo lo que jugó para la selección tanto para el resto del club, el juego NBA y todo. Es un crack, tanto adentro de la cancha como persona, estoy disfrutando y viviendo con él una muy bonita experiencia. Desde el día 1 con ese rol de capitán me intentó introducir al grupo de la manera más rápida así que sí, 100 % es un factor clave en que yo pueda ir adaptándome al equipo poco a poco", compartía Juani con este diario durante su presentación.

Juani Marcos y Nico Laprovittola compartirán posiciones exteriores en el Barça / FCB

Y fue en otro evento de punto de partida, como la presentación de la Liga Endesa, en la que un excompañero suyo tuvo palabras muy agradables hacia él. Se trata del interior del Bàsquet Girona Juan Fernández, con quien compartió vestuario el curso pasado en Fontajau y con el que también coincide en la albiceleste absoluta. Moncho Fernández todavía tendrá a una buena colonia de argentinos bajo sus órdenes (Maxi Fjellerup, Pepe Vildoza, y el propio Juan Fernández), pero lo cierto es que la baja de Juani Marcos es sensible para el técnico gallego.

Las cariñosas palabras de su excompañero Juan Fernández

"He estado con él este verano, sigue mejorando día a día. Lo conozco desde que coincidimos en la sub-19 y veo la progresión que hemos tenido los dos y estoy muy contento por él y la oportunidad que le ha surgido. Sé que la va a aprovechar porque tiene mucho desparpajo para jugar en la cancha y eso se verá tarde o temprano", compartió Fernández en SPORT.

🎙️Juan Fernández, interior de Bàsquet Girona: “Estoy muy contento por el fichaje de Juani Marcos por el Barça, sé que aprovechará la oportunidad, tiene mucho desparpajo en la cancha y eso se verá tarde o temprano”



📹@marcdelrio92 pic.twitter.com/pRGMVnUHCD — Diario SPORT (@sport) September 23, 2025

Por su parte, el club azulgrana compartió a través de sus medios una entrevista con Juani Marcos en la que el jugador comentó esas ganas de aprovechar la oportunidad que le brinda el Barça.

"El esfuerzo es innegociable en el Barça"

"Siempre he tenido en la cabeza que podía volver al Barça. Ha pasado más rápido de lo que esperaba, pero estoy muy contento, lo valoro muchísimo y lo estoy disfrutando. Me gusta mucho la versatilidad que hay en varias posiciones. Siempre tenemos que ir a por todas, a competir. El esfuerzo es innegociable y siempre intentaremos dar el máximo", comentó en la charla con los medios del club.

Juani Marcos posa junto al resto de fichajes / Valentí Enrich

Tal y como le ocurrió en el pasado a alguno de sus compañeros, Marcos debutará esta temporada en la Euroliga. Una cuenta atrás en la que ya queda cada vez menos tiempo, ya que el Barça visita en Bulgaria al Hapoel Tel Aviv este próximo martes (18h CET) en el regreso de los azulgranas a la competición europea. No será el único compromiso continental de la semana, ya que el viernes (20:15h CET), de nuevo a domicilio, se miden a uno de los favoritos para alzarse con el título como es el Panathinaikos.