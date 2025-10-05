El 'elegido' De Larrea, la gran amenaza en el estreno ACB del Barça

Valencia Basket y Barça protagonizan este domingo (19h CET) el mejor partido de la jornada inaugural de la Liga Endesa. El Roig Arena está listo para vivir su estreno ACB en la visita de un conjunto azulgrana que busca alargar su buen momento de forma tras la imponente victoria a domicilio del pasado viernes ante Panathinaikos (96-103).

Pero en cuanto a tendencias, si hay un equipo que llega con la moral por las nubes y con total confianza, ese es el cuadro que dirige Pedro Martínez. Los taronja ofrecerán a su afición la Supercopa Endesa ganada brillantemente al Real Madrid la semana pasada. Además, el inicio en la Euroliga no ha podido ser mejor: Valencia Basket integra junto a Hapoel Tel Aviv y Zalgiris Kaunas, el listado de únicos equipos que han sumado dos triunfos en los dos primeros partidos continentales.

Invictos en Euroliga

El primero llegó en Villeurbanne, ante un Asvel que plantó cara y que no dio su brazo a torcer hasta el final del choque. Valencia se apuntó el triunfo por un ajustado 77-80 en un duelo en el que Darius Thompson, una de las grandes apuestas del club para este curso, se fue hasta los 15 puntos. Por su parte, la segunda victoria fue más holgada, derrotando a una Virtus que también se había 'cargado' al Madrid días atrás por 103-94.

En el duelo ante el equipo de Bolonia, el primero en la historia del Roig Arena, Sergio de Larrea quiso escribir con letras doradas su nombre en la primera página del libro de un pabellón que promete vivir tardes felices para la parroquia taronja. El base internacional español fue el 'culpable' de la primera gracias a sus 23 puntos, con un espectacular 5/7 en triples, a los que sumó tres rebotes, dos asistencias y un robo. En total, algo más de 21 minutos y medio en cancha para 23 créditos de valoración.

Sergio de Larrea se exhibió en la Euroliga ante la Virtus Bolonia / EFE

Un 'MVP' precoz

De Larrea se exhibió en el reestreno de Valencia Basket en la Euroliga. Se mostró seguro con su juego, lanzando rápido a su equipo en contraataque, pero también mostrándose seguro con su lanzamiento, especialmente desde la línea exterior. A 'Larry' no le tiembla el pulso tal y como se vio en la Supercopa: 15 puntos, con un 7/8 desde la línea de personal para derrotar a los anfitriones (Unicaja), y 21 tantos, con otro sensacional 9/10 desde el 4,60, para derrotar al Real Madrid. Unos registros que le valieron para ser el 'MVP' del torneo, el más joven de la historia de la competición, desbancando a 'un tal' Tiago Splitter.

Sergio de Larrea se salió en la final de la Supercopa ante el Real Madrid / ACB Photo - Mariano Pozo

Y es que, parte de todo el mérito que tiene el momento actual por el que pasa Sergio de Larrea radica en que tan solo tiene 19 años. No cambiará de década hasta el próximo 4 de diciembre, pero su evolución avanza a pasos agigantados tras haberse cocinado a fuego lento bajo las órdenes de Pedro Martínez. El técnico catalán sabe que tiene entre sus manos a un diamante en bruto al que tiene que pulir. En Liga Endesa, de Larrea supo esperar su oportunidad el curso pasado, promediando 12 minutos y 11 segundos por partido.

Un fijo de presente y futuro para 'La Familia'

Dejó actuaciones destacadas, como los 15 puntos anotados ante Bàsquet Girona o las ocho asistencias ante Covirán Granada. A nivel europeo, también fue ganando experiencia en la Eurocup, competición en la que alcanzó las semifinales el pasado curso. Todo ello le sirvió para ser convocado por Sergio Scariolo para el último Eurobasket, torneo en el que promedió 5,4 puntos y 4,4 asistencias por encuentro. Ante Italia, se fue hasta los 15 tantos, pero más allá de esos registros, lo que 'Larry' ha demostrado es que, si todo evoluciona como se espera, será uno de los encargados de dirigir el timón de la 'Familia' los próximos 10-15 años. Una excelente noticia para una selección que ha vivido una etapa de transición en los últimos torneos internacionales, pero que parece haber encontrado a su próximo director de orquesta.

A diferencia de otros de los talentos más prometedores del baloncesto nacional, que han decidido seguir su formación en el baloncesto universitario estadounidense, de Larrea apostó por seguir en Valencia y competir en la élite europea. En abril, mejoró su situación contractual en el conjunto taronja, con quien tiene firmado hasta 2026. Pero en la capital del Turia son conscientes de que será complicado que 'Larry' vuelva a renunciar al draft de la NBA tal y como sí hizo este último verano. Su perfil, el de un '1' alto con un excelente físico, buena amenaza en el tiro, y gran manejo de balón, le hacen ser un jugador muy interesante en la liga americana. Pero para eso, todavía tocará esperar. A de Larrea le esperan grandes tardes de gloria en el Roig Arena, y la parroquia taronja confía en que hoy, ante el Barça, sea una de ellas.