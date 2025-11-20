Efes mide la recuperación del Barça en el reestreno de Xavi Pascual

Día grande en el Barça de basket. A partir de las 18:30h (CET), el conjunto azulgrana se enfrenta a domicilio al Anadolu Efes, partido en el que Xavi Pascual se sentará por primera vez en el banquillo del equipo catalán para arrancar su segunda etapa en el club.

La ilusión y la ambición con la que el técnico de Gavà ha vuelto a su casa se anticipan clave en esa 'resurrección' tan necesaria para una sección que tocó fondo en Girona hace 10 días, tras algo más de dos años de deriva culminados sin títulos.

Transición inmejorable liderada por Orellana

Por suerte para Pascual, la transición capitaneada desde el banquillo por Òscar Orellana tras la destitución de Joan Peñarroya no pudo ser mejor, con tres triunfos en los tres partidos que dirigió, y que le permiten al Barça afrontar el duelo ante el cuadro turco en una posición privilegiada.

Xavi Pascual, junto a Òscar Orellana en un entrenamiento del Barça / FCB

El Barça llega a Estambul con el segundo mejor balance de victorias y derrotas (7-4) de la Euroliga. Tras imponerse en Múnich al Bayern (74-75) y a la Virtus Bolonia en el Palau (88-81), Pascual y sus jugadores buscan alargar la buena dinámica en la competición europea, y para ello deberán derrotar a un Efes que afronta la visita del conjunto azulgrana plagado de bajas.

Efes, plagado de bajas

Su técnico, Igor Kokoskov, no podrá contar con Rodrigue Beaubois, Shane Larkin, PJ Dozier, Erkan Yilmaz, Georgios Papagiannis y Vincent Poirier, todos ellos con problemas físicos. Pese a ello, el técnico serbio, discutido por el devenir del equipo en la Euroliga (4-7), tiene a su disposición a perfiles siempre peligrosos como los de Jordan Loyd, Isaia Cordinier, Nick Weiler-Babb o Ercan Osmani, su máximo anotador en Europa (12,5) tras Larkin.

Isaïa Cordinier y Kevin Punter, en un Barça-Virtus de Euroliga / Javi Ferrándiz

"Efes tiene un roster larguísimo, con bajas importantes, pero sus jugadores son de muy buen nivel. Habrá que estar muy atentos para ganar. Es un perfil de equipo que no es el que mejor se adapta a nuestras características. Tocará hacer un partido bueno y equilibrado en los dos lados de la pista. Sé que los jugadores lo pondrán todo, pero también necesitaremos calma en algunos momentos", comentó en la previa Pascual.

Tiempo de construcción

El Barça arranca este jueves una nueva era, la segunda de Pascual al frente del equipo. El técnico azulgrana cifró en uno "dos meses" el tiempo que necesita para que el equipo pueda tener su sello y rendir al máximo nivel. Vienen, por tanto, partidos en los que el Barça deberá ir creciendo, y en los que la afición tendrá que tener paciencia en esa puesta a punto que necesita cualquier proyecto.

Semana de muchos kilómetros

El desplazamiento hasta Estambul ha iniciado también una cuenta de kilómetros que esta semana se elevará hasta los 9.000, ya que el sábado el equipo tiene otro exigente test a domicilio en la Liga Endesa, midiéndose al Dreamland Gran Canaria. Ante el Efes, el Barça inicia una nueva etapa cargada de ilusión y altas expectativas, ya que en boca de Pascual, el Barça recupera en su discurso el verbo "ganar", algo que no se ha visto en los últimos años.