Duro mensaje de Juan Carlos Navarro: "Llevamos dos años en blanco y hay que ganar títulos"

Juan Carlos Navarro tomó la palabra durante la presentación de los nuevos fichajes del Barça. El General Manager de la sección azulgrana hizo un repaso al mercado llevado a cabo por el club bajo su batuta y la de Mario Bruno Fernández.

Navarro basó gran parte de su argumentación en la "solidez" que ha ganado el equipo con las nuevas incorporaciones, y dejó claro que con la plantilla final que ha quedado para este curso, el equipo debe ser competitivo y que toca ganar títulos tras dos años de sequía.

La valoración de los fichajes

"Estoy muy contento con la faena que se ha hecho este verano. Estamos con muchas ganas de empezar, hemos buscado todas las necesidades que tenía el equipo respecto al año pasado. Juani Marcos nos ayudará en la dirección al '1', Myles Cale es un todoterreno con mucha energía en defensa. De Will (Clyburn), la verdad que he visto pocos jugadores con su talento y nos ayudará en los momentos importantes, Miles Norris nos ayudará a abrir el campo y puede jugar por encima del aro, y 'Toko' nos va a dar experiencia y solidez en la pintura".

Juan Carlos Navarro valoró los cinco fichajes llevados a cabo por el Barça este verano / Valentí Enrich

Mejorar la imagen en la ACB

"Nuestros fichajes también deben ser los jugadores que se lesionaron el curso pasado, deseamos que la salud se mantenga y si eso ocurre, creo que haremos una buena temporada. La encaramos con mucha ilusión y tenemos que luchar por todo. Tenemos que hacerlo mucho mejor en la ACB, ya que el año pasado quedamos muy detrás, y es un tema al que le damos mucha importancia, no desconectar en la Liga Endesa porque todo el mundo quiere jugar Euroliga y a veces la gente desconecta en los partidos ACB y eso no puede ser. Los jóvenes nos están ayudando muchísimo, Niko (Kusturica), Dabone y Sayon (Keita) están haciendo un gran trabajo, y en una temporada con muchos partidos nos ayudarán muchísimo".

Ganar títulos, una obligación

"Llevamos dos años en blanco y toca mejorar y se tienen que ganar títulos. Arrancamos ya con la Lliga Catalana, pero queremos llegar a todas las finales. Es un objetivo que tenemos muy claro y sabemos que tenemos mucha presión. Este verano ha tocado tomar decisiones importantes para hacer un mejor equipo como es el adiós de Jabari Parker, pero hemos cambiado esta pieza para ganar otras en el equipo y ser más sólidos, y es lo que buscamos. Pero sin duda, seguro que queremos ganar títulos. Todo el mundo respiraría con títulos, es lo que queremos y es por lo que trabajamos. Ha sido un verano muy duro, con dificultades, pero el equipo ya está hecho y con este equipo podemos competir. Es verdad que hay más equipos, que el mercado se reduce y que hay clubes con más dinero, y hemos intentado hacer el mejor equipo posible para competir contra esto. Entiendo que la gente pueda estar molesta por estos años, el pasado tuvimos muy mala suerte, pero trabajamos para ganar".

Tornike Shengelia saludó a Juan Carlos Navarro en su primera visita al Palau / FCB

Reemplazar carencias del curso pasado

"Mejoramos mucho en solidez, Justin (Anderson) o Jabari (Parker) son dos jugadores muy buenos ofensivamente, pero necesitábamos algo más. Con Will (Clyburn) y Toko (Shengelia) ganamos en solidez y experiencia, nos van a ayudar dentro y fuera de la pista, y los otros tres jóvenes que hemos fichado llegan con hambre, quieren correr, traen energía, y esa combinación con los que el año pasado no pudieron estar al 100% hacen que el equipo que ha quedado esté bien, y lo único que deseo es salud para todos".

Plena confianza en Peñarroya

"El año pasado fue duro para Peñarroya y todo el mundo, pero hizo un gran trabajo con lo que teníamos. Al final siempre había 4-5 jugadores importantes fuera y pese a ello estuvimos muy cerca de estar en la Final Four. Sí que quiero hacer hincapié en que estamos trabajando en el tema de la ACB, el año pasado pese a tener casi ganados los cuartos de final ante Unicaja, tenemos que quedar mejor y concienciar a la gente de que no solo jugamos en Europa, tanto la Liga Endesa como la Copa, cualquier título es importante".

Mario Bruno Fernández, Juan Carlos Navarro y Joan Peñarroya / DANI BARBEITO

Dura competencia en Europa

"Creo que hay más de ocho equipos potentes en la Euroliga que nosotros. No siempre gana el que más presupuesto tiene, pero sin duda es una dificultad. Creo que hemos hecho el mejor trabajo que podíamos hacer, tenemos recorrido y con mucha salud, creo que lo haremos bien".