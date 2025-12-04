La dura reflexión de Xavi Pascual sobre la nueva Euroliga: "Mata entrenadores"

Xavi Pascual está listo para afrontar su cuarto partido tras su regreso al Barça. El técnico azulgrana es consciente de que el equipo tiene una prueba de máxima exigencia este viernes (20h CET) en Belgrado, donde se medirán a un Estrella Roja que cuenta con el mejor balance de victorias y derrotas (9-4) de toda la competición junto al Hapoel Tel Aviv y el Panathinaikos.

Con la ausencia de los lesionados Juan Núñez y Nico Laprovittola, Pascual tiene la duda de Darío Brizuela. El escolta donostiarra no se ejercitó en la última sesión de entrenamiento previa a viajar a la capital serbia por unas molestias musculares. La 'Mamba Vasca' formará parte de la expedición, pero no será hasta el mismo día de partido en el que se sabrá si el '8' azulgrana está a disposición de su entrenador.

Darío Brizuela, ante el Bayern Múnich / EFE

Un Pascual que en la previa habló de todo el trabajo que todavía tiene por delante el equipo, de esa exigencia de una Euroliga que "mata entrenadores", y de como de positiva ha sido esa integración tanto suya, como de su asistente, Íñigo Zorzano, con el resto de cuerpo técnico y staff que siguen tras la destitución de Joan Peñarroya.

Así avanza el equipo

Estamos trabajando bastante bien, con buen ritmo e intensidad en los entrenamientos, y tenemos ganas de competir. Los jóvenes nos han ayudado mucho en los últimos días. La cosa ha ido bien y vamos a ver como nos sale el partido, al final vamos a jugar a una de las pistas más difíciles de Europa en este momento, sin ninguna duda. Hemos trabajado muchas cosas a todos los niveles, tanto ofensivas como defensivas, como de metodología, organización, educación... un poco de todo. Hay que subir el nivel, ser mejores en todo aquello que hagamos cada día respecto al día anterior

La mejoría pendiente en el juego

El baloncesto en Europa en gran medida se juega en las transiciones, y debemos mejorar tanto en ataque como en defensa y es un no parar. Cuando terminas una buena defensa y coges el rebote, no puedes pararte a respirar, hay que seguir jugando y tener continuidad en el juego. Igual que cuando fallas una acción, no puedes parar ni una décima de segundo y hay que correr hacia atrás y organizarte bien defensivamente. No solo es una cuestión física, es mental, es hábito, y para ponerlo al nivel que pretendo, hay que trabajarlo muy bien en los entrenamientos

Los peligros de Estrella Roja

Estrella Roja es, probablemente, el equipo más en forma de la competición, especialmente en casa donde juegan con una intensidad superior a nivel defensivo, en como utilizan el cuerpo, en como corren transiciones... penalizan mucho las pérdidas de balón y deberemos controlar eso y el rebote defensivo. Hay que mejorarlo muchísimo, en rebote defensivo estamos en las últimas posiciones en la competición y es fundamental que debemos rebotear mejor

Una Euroliga sin piedad con los entrenadores

La Euroliga, con su nuevo sistema, es una competición que mata entrenadores, todo el mundo se pone nervioso muy rápido. Hay tantos partidos que es muy difícil coger continuidad, muchas cosas se ensucian de años anteriores, y cuando se empiezan temporadas sucias, a la que la cosa va mal, la paciencia se acaba. La Euroliga es muy competitiva, entre los nueve primeros clasificados hay un único partido de diferencia. Todos los equipos pueden ganar a todos, hay muchos partidos y a la que bajas el nivel físico se nota mucho, las lesiones... La gente y los propietarios miran mucho el ganar o perder, pero el porqué ganas o el porqué pierdes, es muy importante para entender la continuidad en una temporada. A finales de noviembre y principios de diciembre acostumbra a ser un drama a nivel de entrenadores.

Un calendario terrible

¿Cambiar el calendario? Es una lucha que no vamos a conseguir, podemos tener todos los debates del mundo, pero está muy por encima de los jugadores y los entrenadores. A pesar de que tenemos asociaciones en las que nos podemos quejar de muchas cosas, es el que hay, nos tenemos que adaptar a ello y hacerlo de la mejor manera posible.

Sin despistarse con la clasificación

En la Euroliga hay que ir partido a partido y no mirar mucho la clasificación. Hay que intentar ser competitivo todos los días y cada vez que tienes la oportunidad de ganar, hacerlo. Habrá noches que no tendremos la opción, pero cuando la tengamos hay que cogerla. En ACB es algo diferente al estar la Copa del Rey, siempre hay que competir mirando de reojo la tabla y más en la situación en la que estamos.

La relación con el staff

Íñigo y yo estamos genial con ellos, es como si lleváramos toda la temporada juntos. Me he encontrado un grupo que humanamente es buenísimo y que tiene muchas ganas de trabajar y es algo importante, porque si con algo que no puedo es con gente que no es trabajadora. Están muy por la faena, que tienen conocimientos y estoy muy cómodo con todo el mundo y con los asistentes especialmente.