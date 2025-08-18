La dura confesión de Willy Hernangómez: "Perdí el amor por el baloncesto en el Barça esta última temporada"

Sin pelos en la lengua. Así se mostró Willy Hernangómez en una charla de 45 minutos en el podcast 'La Bombilla' junto a Miguel Sánchez, más conocido como 'Pablo Lolaso' en redes sociales, en la que repasaron la trayectoria del pívot azulgrana a pocos días del arranque del próximo Eurobasket, en el que España defiende título.

Hernangómez, que ejercerá de capitán de 'La Familia' en el próximo Campeonato de Europa, habló sobre uno de los aspectos de su juego sobre el que recibe más críticas, como es su rendimiento defensivo. "Acepto todas las críticas y me resbalan la mitad. Solo me importan de la gente que sabe, como el entrenador, el cuerpo técnico, mis compañeros o mi familia. El resto no han tenido mi carrera y no tienen ni idea. Es verdad que tengo que mejorar mucho la defensa, y la gente se mete mucho con la defensa en el pick and roll, no en la del uno contra uno. En el poste bajo he defendido a Nikola Jokic, a Joel Embiid, y en esa zona soy muy bueno. En la selección defiendo bien porque aquí todos tenemos las cosas claras, todos defendemos bien, la gente es sacrificada... Es un trabajo de confianza en equipo. Estoy trabajando para ser más rápido defensivamente, ser más polivalente en defensa y darle más cosas a Joan Peñarroya en el Barça. Sé que en ataque soy bueno, no tengo problemas de meter puntos y coger rebotes. Además, soy de los mejores reboteadores defensivos, no tengo ninguna duda y eso también es defensa. Hay que tener un poco de idea y juntarlo todo", comentó.

Willy Hernangómez y Mam Jaiteh, en un partido de la eliminatoria / Javi Ferrándiz

La gestión de las críticas

Sobre las críticas, el madrileño también dejo caer lo fácil que es hacerlo desde detrás de una pantalla. "No salgo de fiesta, estoy todo el día en casa entrenando. Es el mundo de las redes sociales y puedes colgar lo que quieras, eres libre. Yo colgaba que entrenaba todas las mañanas, y luego el fin de semana, pues que cogía un barco o que me tatuaba. Lo quería compartir con la gente que me seguía. ¿Que te van a criticar? Te van a criticar por todo, criticar es muy fácil detrás de una pantalla. Antiguamente, me cabreaba muchísimo cuando jugaba un mal partido y me insultaban, pero piensas realmente cuantos se atreven a decirtelo a la cara, a un tío de 2,11 grande".

Preguntado también por el famoso episodio de tensión vivido en Mónaco hace un par de temporadas, y aquellas palabras ("no me calientes la cabeza que te quedan dos telediarios") que le pronunció a Roger Grimau, Hernangómez también ha desvelado que este último curso, ya con Joan Peñarroya, se han llegado a vivir situaciones peores en el vestuario, pero que no han trascendido a los medios de comunicación.

Willy no ha logrado la confianza ni con Roger Grimau ni tampoco con Joan Peñarroya en sus dos años en el Barça / EFE

Dolido por las filtraciones

"A veces pasan cosas que no molan. Soy una persona muy tranquila, y para hacerme saltar he tenido que aguantar mucho. Se filtró de nuestro grupo, de nuestro vestuario, y por ejemplo este último año no se han filtrado cosas que fueron muchísimo peores. No sé quién filtra las cosas, me gustaría saberlo... Aprendí a estar más callado. Soy una persona que aguanta mucho y saltó cuando ya no puedo más. Cometes errores, aprendes, y este último año no ha habido ninguna cosa mía. Eso sí, la pobre de mi pareja sí que se ha comido muchas en casa", comentó entre risas, un Willy que sí que se puso más serio para desvelar que esta última campaña perdió el amor por el baloncesto por su situación en el conjunto azulgrana, y que tuvo que acudir a terapia.

"Perdí el amor por el baloncesto"

"Tuve un momento complicado de perder el amor y la pasión por el baloncesto esta última temporada. No me sentía feliz ni a gusto con lo que estaba haciendo. Iba a entrenar porque es lo que tocaba, intentaba encontrar la manera, pero llega un momento en el que tú solo no puedes ni sabes. Hablé con mi familia y gente cercana para buscar ayuda y empezar a trabajar las emociones y la salud mental, que es muy importante. Me ha venido muy bien, he vuelto a conectar mi cabeza, saber lo que quieres y no quieres y eso es la ostia. No he pedido ayuda al club, lo he hecho por mi cuenta. La gente se piensa que por tener una ayuda estamos locos, pero es fundamental para la vida, no solo para el deporte", detalló.

Willy Hernangómez brilló en el triunfo del Barça ante el Mónaco / Javi Ferrándiz

Su regreso a Europa y una oferta insuficiente del Real Madrid

Hernangómez también habló de aquella vuelta a Europa en 2023, eligiendo la propuesta del Barça tras una oferta irrisoria del Real Madrid, y rechazando una gran oferta de Panathinaikos, donde finalmente acabaría jugando su hermano Juancho. "Era la primera vez que estaba más abierto a volver a Europa. Yo soy de la cantera del Real Madrid y me hubiera gustado que las cosas hubieran salido diferentes, pero en ese momento quizás era un mal timming de poder ir al Real Madrid. Además, la oferta que me hicieron tampoco... era como si no hubiera. En la NBA entendí que esto es trabajo, y yo quería jugar a baloncesto, luchar por títulos, sentirme importante... Tenía varias ofertas de Euroliga, una muy importante de Panathinaikos antes de que fichase mi hermano, pero realmente me apetecía estar en casa. El Barça apostó por mí, me dio la oportunidad, Barcelona es una ciudad increíble. Me queda un año más y quiero que sea un buen año, nos merecemos tanto el club como el grupo que estamos ahí poder ganar títulos", explicó.

Por último, Willy habló de lo que espera la próxima temporada en el Barça, la última en la que tiene contrato: "Estoy trabajando para que, por mi parte, vaya todo bien y me quede vacío y satisfecho con lo que estoy haciendo. Estoy centrado en dar lo mejor de mí cada día, en ser el mejor en cada entrenamiento, y que el año que viene sea el mejor Willy posible. Que no dependa de mí si juego o no juego, si ganamos o no ganamos, mi objetivo principal es estar satisfecho conmigo mismo", concluyó.