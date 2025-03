La dura confesión de Heurtel: "Tras lo del Barça pensé en retirarme"

El culebrón de Thomas Heurtel trajo cola en verano. Relacionado con el Barça tras un episodio polémico en un aeropuerto por su acuerdo con el Real Madrid, el club azulgrana tanteó su fichaje, pero no se acabó de concretar su vuelta.

En una reciente entrevista con La Tribu de Radio Marca, el francés ha hablado de esa situación y ha desvelado que llegó a plantearse la retirada tras lo ocurrido.

"Realmente lo pensé, especialmente con lo que pasó con el Barça hace dos meses. Pensé en retirarme, pero al final creo que tengo algunas cosas que dar más al baloncesto y tenía ganas de jugar. Es lo que me hace feliz y he encontrado un buen sitio", comentó Heurtel.

El base afirmó que necesitó unos días para asimilar el 'shock': "Ha sido difícil, sobre todo por mi familia. No hemos podido jugar allí pero al final hemos encontrado un buen sitio pero ha sido difícil. 10 o 15 días hemos necesitado para recuperarnos mentalmente".

"Es más por mi familia. Los jugadores al final tenemos altibajos muy grandes y estamos un poco acostumbrados a esto, pero la familia no. Los niños y mi mujer no estaban acostumbrados y ha sido una decepción grande. Con el tiempo se cura todo", añadía.

Sobre su llegada a Galicia y la lucha por la permanencia en la que se encuentra su equipo, Heurtel comentó que "venía de un parón de dos meses en la liga china y poco a poco estoy recuperando mi nivel y mi forma física. He podido entrenar durante el parón, conocerles, recuperarme de problemas físicos y poco a poco vamos a ir sumando. Yo he abrazado el proyecto, estamos últimos ahora mismo pero queremos ir subiendo y quiero dar lo mejor de mí. Si no hubiese estado implicado no iba a venir aquí. Si nos mantenemos será como ganar un título".

"Fue una oportunidad. Tuve muchas ofertas de España y de Europa, pero en este momento no quería jugar o no me interesaba. Cuando pasó lo del Barça quería jugar y Coruña fue lo más oportuno para mí. Había mucho interés por parte de un equipo Euroliga pero no nos pusimos de acuerdo y me quedo aquí. Se agradece siempre el cariño de la gente", comentó.

De hecho, según confirmó Charlie Uzal, director deportivo del Leyma Coruña, "hace nada un equipo de Euroliga preguntó por él". Se tartaría del Olympiacos, que quería aplicar la cláusula de buy-out que tiene en el contrato para rescindir en el caso de recibir una oferta de un equipo de la Euroliga.

Finalmente, parece que Heurtel acabará la temporada en A Coruña tras rechazar otras propuestas de ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv y otros clubes de ACB, según revelan varios medios. "La presión realmente yo me he encontrado un club muy positivo. No se ponen presión, trabajan el día a día y todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer para salvarnos", comenta el jugadro, a gusto en su nuevo destino.