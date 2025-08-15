El dulce regreso de Shengelia a la Liga Endesa de la mano del Barça

Después de cinco años lejos de España, en sus etapas en el CSKA Moscú y en la Virtus Bolonia, Tornike Shengelia regresa a España. Lo hace de la mano del Barça, con el que ha firmado hasta 2028, y el que será su tercer equipo en la ACB, tras Valencia Basket y Baskonia.

La estancia de 'Toko' en el conjunto taronja no es tan conocida para el gran público, pero es clave para entender esa condición de 'cupo' que tendrá en la liga, y que tan bien le vendrá al cuadro azulgrana. Se formó en las categorías inferiores del equipo, y como estuvo tres temporadas, cuenta como jugador de formación local y no como jugador comunitario pese a ser georgiano. Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra, y Willy Hernangómez son los otros cuatro jugadores 'cupos' del Barça para esta próxima campaña.

Su regreso a Europa tras la NBA

Al regresar de la NBA tras su paso por los Brooklyn Nets y los Chicago Bulls, en Baskonia, Shengelia fue creciendo, tanto en el equipo como en el baloncesto europeo hasta convertirse en uno de los mejores '4' del continente. Desde 2014 hasta 2020, llegando a disputar la Final Four de la Euroliga en 2016, siendo elegido en el mejor quinteto, tanto de la Euroliga como de la ACB en 2018, y logrando un título en el que el Barça guarda relación.

Y es que, el último partido de 'Toko' Shengelia en la Liga Endesa fue la final de la burbuja en 2020. Han pasado ya más de cinco años de aquel 30 de juniode 2020 en el que catalanes y vascos se vieron las caras en Valencia. En clave Barça, era la primera temporada de aquel proyecto liderado por Nikola Mirotic, Cory Higgins, Brandon Davies o Álex Abrines, todavía con Svetislav Pesic en el banquillo azulgrana, y ya en aquella fase final de la ACB sin Malcolm Delaney, que había regresado a Estados Unidos por la pandemia.

Al Barça se le escapó la ACB de 2020 que se disputó en Valencia a causa de la pandemia / ACB Photo - José Manuel Casares

El playoff de la burbuja

El playoff de la Liga Endesa se dividió en una fase final integrada por 12 equipos divididos en dos grupos de seis. En el suyo, el Barça acabó líder con un balance de cuatro victorias y una derrota, mientras que Baskonia terminó segundo, con 3-2. Solo accedían a semifinales los dos primeros de cada contienda, y en el otro grupo, Valencia Basket y San Pablo Burgos dejaron al Real Madrid sin opción al título. En 'semis', el Barça arrasó a los burgaleses (98-84), por aquel entonces entrenados por Joan Peñarroya. Por su parte, Baskonia sufrió algo más para derrotar a los anfitriones, pero accedieron a la final tras imponerse por 73-75.

'Toko' acabó con el Barça

Y en la final, aquella que fue precedida por la imagen de Pesic tocando el título y desafiando la mala fortuna, Baskonia alcanzó la gloria derrotando al Barça por 67-69, en un partido que se decantó por una puerta atrás de Luca Vildoza sobre Kyle Kuric, que acabaría desembocando en el cuarto título liguero de los vitorianos. En aquel partido, el último de Shengelia con Baskonia, el nuevo '4' azulgrana se fue hasta los 14 puntos y 4 rebotes que fueron fundamentales para cerrar el triunfo. En 'semis', 'Toko' le había anotado 17 tantos a su exequipo, cuajando unas eliminatorias que hicieron que CSKA se decantase por el jugador.

Shengelia celebró de manera exultante el título de ACB en 2020 / ACB Photo - Mariano Pozo

Shengelia había renovado en 2019 por tres años más, pero el conjunto ruso abonó un millón y medio de euros en concepto de cláusula liberatoria, algo a lo que le puede estar agradecido de manera indirecta el Barça. Dicho pago imposibilitó a Baskonia añadir a Shengelia en la lista ACB de jugadores con derecho de tanteo, algo, por ejemplo que frustró en su día la llegada de Shane Larkin al Palau. De ahí que el conjunto catalán, este verano haya aprovechado que el georgiano terminaba contrato en Bolonia para incorporar al jugador sin tener que abonar nada en concepto de traspaso o derechos.

Shengelia le anotó 14 puntos al Barça en la final de la burbuja / ACB Photo - José Manuel Casares

Uno de los líderes del nuevo proyecto azulgrana

Por lo tanto, Shengelia regresa a España para disputar una competición de la que guarda un último recuerdo muy dulce, y lo hace para tratar de conducir al Barça hacia un nuevo título liguero, después de dos años viendo como la ACB volaba hacia Madrid. Lo hace además, en un gran estado y en un buen momento, tras haber levantado la liga italiana con la Virtus y haber sido elegido 'MVP' de las finales. Shengelia será una de las principales armas para Peñarroya, y ahora solo toca cruzar dedos para que en el Eurobasket no haya ningún contratiempo físico, y que la adaptación del georgiano a su nuevo equipo sea lo más rápida posible.