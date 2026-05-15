Las dudas de Xavi Pascual tambalean el nuevo proyecto del Barça

El Barça se centra en llegar en la mejor forma posible al tramo final de la temporada, unos play-offs de la Liga Endesa en los que Xavi Pascual y sus jugadores lucharán por el último título del curso. Su posible consecución permitiría poner fin a dos campañas consecutivas en blanco, si bien es cierto que el reto se anticipa mayúsculo, y que con lo visto hasta la fecha, Real Madrid y Valencia Basket partirían con más opciones. Ahora bien, el desgaste de la Final Four de la Euroliga para blancos y taronjas, más esa recuperación de piernas de la que está pudiendo disfrutar la plantilla del Barça tras caer en el Play-In de la competición europea, hacen ganar enteros para que ese pensamiento de lograr la ACB, una utopía meses atrás, vaya cobrando realidad.

Más allá de valorar hipotéticos escenarios de futuro, lo que sí que es una certeza, a mediados de mayo, es que la continuidad de Xavi Pascual al frente del Barça más allá de este verano es un enigma todavía sin respuesta. La decisión del técnico de Gavà de no comunicar hasta que termine el presente ejercicio si será el entrenador de la sección la próxima temporada debe respetarse. Ahora bien, en el momento en el que Pascual no asegura sus planes más allá del siguiente verano, las especulaciones sobre su futuro son lícitas, y es evidente que el Barça no se puede quedar cruzado de brazos viendo que la no continuidad de su actual entrenador es una posibilidad más que real y que no les puede coger desprevenidos.

En el Barça lo tienen claro con Pascual

En el club azulgrana lo tienen claro: Pascual es la opción prioritaria de cara a la próxima temporada. Demostraron su confianza en él el pasado mes de noviembre firmándole un contrato hasta 2028. Es el elegido para dirigir el resurgimiento de una sección que pasa tiempos oscuros en su ya casi centenaria historia. Pero también es cierto que muchas de las promesas que se le hicieron para convencerle de su llegada tras el cese de Joan Peñarroya no se cumplieron. No se apuntaló una plantilla con graves carencias en el juego interior y debilitada en la posición de base por lesiones como las de Nico Laprovittola, o contratiempos de salud como el de Tomas Satoransky. Y tal y como compartió Pascual ante los medios, las fricciones con los responsables de la sección salieron antes de tiempo.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

"Cuando termine la temporada tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos donde tenemos que estar y si estaremos", pronunció el técnico culé tras caer ante Panathinaikos en la Euroliga. "He dicho exactamente lo que quería decir", reafirmó un Pascual que está formando parte de la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Con las llegadas cerradas, salvo giro drástico, de Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano) y Olivier Nkamhoua (Varese), el club azulgrana está dispuesto a arriesgar con el fichaje de Mike James. Un jugador cuyo talento no está en duda (máximo anotador histórico de la Euroliga), pero cuyo expediente extradeportivo está lleno de borrones. Sin ir más lejos, esta temporada se encaró con árbitros en el Playoff de Euroliga ante Olympiacos, en un partido de Liga Francesa (fue suspendido tres encuentros), y empujó a su compañero Elie Okobo durante un duelo europeo ante Fenerbahçe. Precedentes muy recientes y el que el Barça está dispuesto a 'olvidar' para contentar a un Pascual que guarda un recuerdo excelente de su relación en Panathinaikos hace ya una década.

Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

Dubai y un interés que cada día suena más alto

Al conjunto azulgrana se le juntan dos situaciones: la decisión de Pascual de no pronunciarse hasta que termine la campaña, y luego, un ruido que cada vez suena más alto sobre el interés del Dubai Basket, que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 300.000 euros que el técnico de Gavà se guardó en caso de querer romper su contrato con el Barça tras la primera temporada. En el equipo de Emiratos Árabes el dinero no es un problema, y hay un par de operaciones que suenan con mucha fuerza y que han supuesto un contratiempo en la sección culé. Tanto Sylvain Francisco (Zalgiris) como Alpha Diallo (Mónaco) eran dos pilares del nuevo Barça 26/27. El base y el alero titulares para que el equipo diese un salto cualitativo que le permitiese recuperar su status en Europa. Tras tener apalabrado al alero estadounidense, Dubai le hizo llegar una oferta irrechazable para 'levantárselo' al conjunto azulgrana. Mientras, con Francisco también trascendió que el director de juego galo tiene una importante propuesta sobre la mesa por si decide aparcar sus aspiraciones de probar fortuna en la NBA.

Ibon Navarro, ¿opción para sustituir a Pascual en el Barça?

Francisco y Diallo supondrían dos cartas de peso, en el terreno deportivo, para tratar de convencer a Pascual. Y ante esa situación, el Barça debe cubrirse las espaldas por si el banquillo del equipo queda vacante. Uno de los nombres que podría encajar a la perfección en el equipo y que la web 'Encestando' ha desvelado en estas últimas horas es el de Ibon Navarro. El entrenador de Unicaja tiene contrato con el conjunto malagueño hasta 2027, y una cláusula de salida a un equipo Euroliga de 300.000 euros, misma cantidad que la de Pascual con el Barça. Los planes del equipo andaluz, pese a la complicada temporada que están viviendo, pasaban por ofrecerle al técnico vitoriano un contrato de dos cursos más, hasta 2029. Pero por el momento, la extensión de contrato no se ha llevado a cabo, y semanas atrás también trascendió el interés del Bayern Múnich por ofrecerle a Navarro el banquillo bávaro.

Ibon Navarro, en la visita al Palau Blaugrana esta última temporada / ACB Photo - Judit Cartiel

Esto dicen todas las partes

En el Barça niegan cualquier contacto con el vitoriano y el mensaje es muy claro: solo se piensa en Pascual de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, el entorno más cercano del actual entrenador azulgrana también se muestra tajante: la decisión sobre su futuro se comunicará a finales de la campaña. Y un tercer actor involucrado en esta historia como es Dubai. En el conjunto de Emiratos Árabes no hacen ningún comentario sobre ese presunto interés en Pascual, y recuerdan que el técnico de Gavà es uno de los múltiples nombres que han salido para hacerse con el equipo de cara a la próxima temporada. Vassilis Spanoulis, Zeljko Obradovic o Pablo Laso han sonado para un posible reemplazo de Aleksander Sekulic, que sí que es cierto que solo tiene firmado con Dubai hasta final de temporada.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Victor Salgado

La radiografía en clave banquillo azulgrana a mediados de mayo es esta. Pascual está en su derecho de querer aparcar su decisión de futuro hasta final de temporada. En el Barça no ven un futuro sin él, y alguna de sus declaraciones más altas de tono pronunciadas durante la campaña han quedado olvidadas. Pero un club de la entidad del azulgrana tampoco puede quedarse inmóvil, y ante las informaciones de ese interés de Dubai que cada día cobran más fuerza, es más que lógico tener un plan B y como mínimo, C, por si Pascual decide poner fin de manera prematura a su segunda etapa en el Barça.