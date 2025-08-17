Las dudas de Navarro a la hora de cerrar la plantilla blaugrana

La pretemporada del Barça cada día está más cerca, y la plantilla del Barça todavía no está cerrada después que hayan llegado hasta el momento cuatro fichajes oficiales, pero que podrían ser todavía dos más.

A los ya conocidos de Myles Cale, Juani Marcos, Tornike Shengelia y Will Clyburn, falta por oficializar el regreso del pívot francés Youssoupha Fall, una operación que parece cerrada y que cuenta con el beneplácito del club y el jugador para que continúe una temporada más después de haber decidido que no seguiría el pasado 30 de junio.

Pero con ese movimiento un tanto sorpresivo aparte, el conjunto azulgrana parece que todavía no ha cerrado la plantilla de cara a la próxima temporada donde también cuenta con los jóvenes Keita y Dabone, que alternarán su trabajo desde el primer día con el primer equipo y con el equipo de la Liga U.

Un fichaje más

La dirección deportiva quiere añadir, al menos, un jugador más y las negociaciones siguen abiertas con dos jugadores que interesan mucho, pero que no acaban de certificarse, mientras los días pasan muy rápido y en apenas dos semanas, el plantel blaugrana volverá a la acción antes de irse de stage de pretemporada a Encamp.

Amine Noua gusta mucho en el Barça, aunque la decisión de ficharle no está cerrada / FCB

Las miradas del club blaugrana apuntan a Gran Canaria y Granada, con dos jugadores que son muy interesantes y a un coste relativamente bajo, que le permitiría contar a Joan Peñarroya con una plantilla amplia y preparada para el exigente calendario que le espera en la próxima campaña, especialmente en la Euroliga, con más viajes y más jornadas.

El conjunto azulgrana busca un jugador polivalente, que le pueda jugar de exterior, pero también ayudar, sin es necesario, en el juego interior, y en la lista del Barça aparecen dos nombres por encima del resto, Miquel Salvó y Amine Noua.

Dos candidatos

El ex jugador del Granada se perfila como el principal candidato a ocupar esa última plaza en el equipo azulgrana, aunque la negociación sigue abierta. Noua ha jugado una gran temporada en el conjunto granadino donde ha sido el gran lider del equipo, con un promedio de 16,1 puntos y 6,5 rebotes.

Además cuenta con experiencia en la Euroliga después de haber jugado un total de 95 encuentros entre el ASVEL y el Fenerbahçe, antes de dar el salto a España con el MoraBanc Andorra, en la campaña 21-22. Noua tiene un perfil de ala-pívot, capaz de jugar por fuera, con muy buena mano, pero también capaz de fajarse en el rebote a pesar de ser un jugador de solo 2,02.

Miquel Salvó sería una buena opción para completar la plantilla blaugrana con un jugador con experiencia y polivalente / ACB

Por su parte, Miquel Salvó cumple más el perfil de alero, aunque también es capaz de luchar en el juego interior como desmostró esta última campaña en el Gran Canaria donde el técni Jaka Lakovic, lo situó de ‘cuatro’ con los problemas físicos de Jon Shurna, que ha fichado recientemente por el Hiopos Lleida.

Madurez deportiva

A sus 30 años, parece haber alcanzado la madurez deportiva y además cuenta con la experiencia europea después de haber logrado títulos importantes como la Eurocup, dos Basketball Champions League y una Copa Intercontinental.

Esta última campaña, la cuarta en el conjunto canario, promedió 5,1 puntos, 1,8 rebotes y 5,8 de valoración en los 14 minutos que disputó de media en 36 encuentros en la Liga Endesa, mientras que en la BKT EuroCup aportó 4,9 puntos, 2,4 rebotes y 7,2 de valoración en 14 minutos de media en 25 compromisos.