Dubai Basketball - Barça: a qué hora y dónde ver por TV

Dubai Basketball y Barça se enfrentan hoy jueves 16 de octubre en el Coca-Cola Arena de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en el partido de la cuarta jornada de la Euroliga 2025-26. Te contamos a qué hora es el Dubai Basketball - Barça y dónde ver el partido por televisión en España.

El Barça aterriza a esta cita después de la gran victoria ante Maccabi con una exhibición ofensiva de los de Peñarroya, que por primera vez en la temporada mostraron también una gran versión en defensa.

En busca de completar una semana perfecta que dejaría a los azulgranas con 4-1 en la tabla de la Euroliga, el Barça quiere ganar en su primera visita en Duái en partido oficial de toda su historia.

El equipo de Dubái llega también con gran forma al partido después de una contundente victoria el pasado martes en la pista de Fenerbahçe (69-93). El cuadro de Dubai suma dos victoria y dos derrotas en su estreno en la competición europea.

Su único duelo como local hasta el momento terminó con la victoria ante Partizan en la jornada inaugural.

HORARIO DEL MACCABI TEL AVIV- BARÇA DE EUROLIGA

El partido entre Dubai Basketball y Barça, correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga 2025-26 se disputa el jueves 16 de octubre a las 18.00h hora española.

DÓNDE VER EL MACCABI TEL AVIV- BARÇA DE EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entreDubai Basketball y Barça, se podrá ver en directo a través de Movistar+.

