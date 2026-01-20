Dubai Basket no estará solo en su visita al Barça

El Palau Blaugrana acoge esta tarde, a partir de las 20:30h (CET), un atractivo partido de Euroliga que medirá a Barça y Dubai Basketball en la 23ª jornada de la competición europea. Un encuentro en el que Xavi Pascual y sus jugadores buscan regresar a la senda de la victoria en el torneo continental tras el doloroso tropiezo en el Clásico del pasado viernes en el que fueron cláramente superados por el Real Madrid en el Movistar Arena (80-61).

Suele ocurrir en pocas ocasiones, ya que el pabellón tiene casi 55 años de historia y por él han pasado infinidad de equipos. Pero esta tarde, el público azulgrana vivirá por primera vez un partido ante el equipo de Emiratos Árabes, fundado en 2023 y que esta campaña se está estrenando en la Euroliga.

Un proyecto, el de Dubai Basketball, que cuenta con mucho talento catalán. Su General Manager, Dejan Kamenjasevic, que visitó la redacción de SPORT hace unos meses, no dudó en exportar hacia Oriente Medio personas de su confianza con las que pretende levantar un proyecto ambicioso que ya cuenta con jugadores muy potentes del baloncesto europeo. Kamenjasevic, refugiado de la guerra de los Balcanes, vivió muchos años en Girona, ciudad que le acogió con los brazos abiertos y en la que formó su familia, antes de volar hacia Dubai hace más de una década.

Dzanan Musa podría volver a jugar en Euroliga tras superar su lesión / Dubai Basketball

"Hay mucha gente de baloncesto que integra el proyecto de Dubai y el talento está en esas personas seleccionadas para esta misión. La lengua que más se habla en el club entre el staff y el personal de oficina es el castellano", desveló Kamenjasevic a SPORT en una entrevista meses atrás. Algo que se pudo constatar en el entrenamiento que el equipo de Jurica Golemac llevó a cabo en el Palau durante la jornada del lunes, donde el español y el catalán sonaban entre varios reencuentros con viejos conocidos del Barça.

Tarde de reencuentros

Los abrazos fueron constantes entre miembros del staff de Xavi Pascual e integrantes del Dubai Basketball. Sin ir más lejos, David Jover, antiguo trabajador de comunicación del club azulgrana, regresó al Palau vistiendo el abrigo de Dubai. Tras dejar el equipo femenino de fútbol el pasado verano, el periodista catalán y su familia emprendieron el camino hacia Emiratos, aceptando la dirección de comunicación del equipo de Oriente Medio.

El hecho de que tantas personas catalanas trabajen en Dubai Basket, hará que esta noche se viva una curiosa imagen en el Palau. El equipo no estará solo en las gradas, y está previsto que unas 200 personas, la gran mayoría familiares de dichos empleados, apoyen al equipo de Golemac. No costará distinguirlos en sus asientos, ya que para la ocasión, el club ha preparado unas camisetas especiales.

Una camiseta especial

En ellas, se leerá el lema 'Yalla Dubai', que en catalán sería algo muy similar a 'Som-hi Dubai', en un texto que también aparecerá en dicha prenda. Además, el texto irá acompañado del nombre de los dos equipos que disputarán el partido y la fecha del encuentro. "Tendremos aproximadamente 200 aficionados de Dubái, pero que no son aficionados que vienen de Dubái solo, son aficionados catalanes que están relacionados con familias catalanas que trabajan en el club. Son más de 10 personas catalanas trabajando dentro de la estructura de Dubai Basketball, y esto nos orgullece y nos da un valor añadido. Podremos decir que la primera vez habrá 200 catalanes animando a un equipo que no es el Barça", comentó a SPORT un ilusionado Kamenjasevic.

Dejan Kamenjasevic, General Manager de Dubai Basket, posó para SPORT con la camiseta que lucirá la afición de Dubai ante el Barça / SPORT

Desde el inicio del proyecto de Dubai, las relaciones entre el club de Emiratos y el Barça siempre han sido excelentes. Los azulgranas tuvieron un papel importante en la inclusión del conjunto de Oriente Medio en la Euroliga, y en el partido de la primera vuelta, varias personas de la cúpula azulgrana presenciaron el partido en el Coca Cola Arena. Esa cordialidad y cariño quedará apartado durante un par de horas durante la disputa de un partido en el que Dubai no estará solo en el Palau.