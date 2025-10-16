En Directo
EUROLIGA
Dubai - Barça en directo: Partido de la Euroliga hoy en vivo
Sigue minuto a minuto el partido entre Dubai Basketball y Barça de la Euroliga
Xavi Turu
Dubai - Barça
El Barcelona ha descartado para este partido de hoy a Youssoupha Fall y Nikola Kusturica, que no estarán en el 'roster'. El que sí que entra en la convocatoria es el junior que ya debutó ante Maccabi, Sayon Keita.
Dubai - Barça
Los locales listos para saltar a pista. Unos quince minutos para que empiece el partido en el Coca-Cola Arena.
Peñarroya
El técnico azulgrana destacó que "no será un partido fácil pese a las bajas del rival. Tendremos una nueva experiencia por ir a jugar a Dubai con un viaje un tanto largo y debemos prepararnos física y mentalmente para dar nuestra mejor versión sobre la pista".
Dubai - Barça
La llegada del Barça al pabellón.
Un Barça con buenas sensaciones
El conjunto de Peñarroya llega a este encuentro después de doctorarse en Belgrado y arrollar a Maccabi. El conjunto azulgrana en la competición continental está dejando buenas sensaciones, pero en el ámbito doméstico le está costando un poco más. Veremos cuál es la versión de hoy del equipo catalán ante los árabes.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión del partido entre el Dubai y el Barça correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga que se jugará en el Coca-Cola Arena a las 18:00 horas.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona