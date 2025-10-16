Dubai - Barça en directo: Partido de la Euroliga hoy en vivo

Un Barça con buenas sensaciones

El conjunto de Peñarroya llega a este encuentro después de doctorarse en Belgrado y arrollar a Maccabi. El conjunto azulgrana en la competición continental está dejando buenas sensaciones, pero en el ámbito doméstico le está costando un poco más. Veremos cuál es la versión de hoy del equipo catalán ante los árabes.