Dreamland Gran Canaria - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 8 de la Liga Endesa

Dreamland Gran Canaria y Barça se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el Gran Canaria Arena en la octava jornada de la Liga Endesa. Tras derrotar a Baskonia en la última jornada, el equipo catalán quiere equilibrar a cuatro, el balance de victorias y derrotas en la competición doméstica para no complicarse la vida en ese camino hacia la próxima edición de la Copa del Rey.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Dreamland Gran Canaria y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Llueve menos para el Barça en la Liga Endesa. Tras situarse con un balance de dos victorias y cuatro derrotas tras la sexta jornada de la competición, el club decidió llevar a cabo la destitución de Joan Peñarroya. Òscar Orellana se hizo cargo del equipo la semana pasada de manera interina, y bajo sus órdenes, el equipo se apuntó un triunfo prácticamente obligado ante Baskonia por 91-83.

Primer partido ACB para Pascual tras su vuelta al Barça

Ahora, con la llegada de Xavi Pascual, el técnico de Gavà está preparado para regresar a la ACB y dirigir al Barça en un exigente desplazamiento como es la visita al Gran Canaria Arena. Buscará Pascual su primer triunfo en su segunda etapa en el club azulgrana tras arrancar con tropiezo en Estambul ante Anadolu Efes el pasado jueves. Tras un final de partido ajustado, el triunfo se quedó en Turquía por la mínima (74-73).

Xavi Pascual dirigiendo al Barça en un partido de la Euroliga / EFE

En la Liga Endesa, Tornike Shengelia es el máximo artillero azulgrana con 13,7 puntos de media por partido, acompañando en la anotación por Kevin Punter (11,7) y Will Clyburn (11,6).

Delante, el Barça tendrá a un Dreamland Gran Canaria que llega a la cita con el mismo balance de triunfos y derrotas (3-4) que el conjunto azulgrana. El equipo de Jaka Lakovic perdió en la última jornada liguera en casa, ante un Joventut que se impuso por 78-92.

Xavi Pascual y Jaka Lakovic se verán las caras el próximo domingo en el Gran Canaria - Barça de Liga Endesa / Josep Maria Arolas

Las referencias del 'Granca'

En el equipo insular, Isaiah Wong (13,7) y Nico Brussino (12,3) son los máximos anotadores de Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE GRAN CANARIA

El partido entre Dreamland Gran Canaria y Barça de la octava jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palau Blaugrana el domingo 23 de noviembre a partir de las 19h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Dreamland Gran Canaria y Barça correspondiente a la octava jornada se podrá seguir por televisión a través de la plataforma DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.