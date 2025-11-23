En Directo
Baloncesto
Dreamland Gran Canaria - Barça, en directo: octava jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
El conjunto azulgrana visita territorio insular para tratar de sumar la cuarta victoria del curso en la ACB
David Raurell
Dreamland Gran Canaria y Barça se enfrentan en el Gran Canaria Arena en la octava jornada de la Liga Endesa.
¡Bienvenidos al Gran Canaria Arena!
¡Muy buenas tardes!
En apenas 30 minutos arrancará el encuentro entre Gran Canaria y FC Barcelona.
Los azulgranas visitan la isla con el objetivo de conseguir la primera victoria con Xavi Pascual en el banquillo.
¡Nos espera una gran tarde de baloncesto por delante!
