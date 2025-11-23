Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Dreamland Gran Canaria - Barça, en directo: octava jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

El conjunto azulgrana visita territorio insular para tratar de sumar la cuarta victoria del curso en la ACB

Willy Hernangómez, en el partido de Liga Endesa ante Baskonia

Willy Hernangómez, en el partido de Liga Endesa ante Baskonia / Dani Barbeito

David Raurell

Dreamland Gran Canaria y Barça se enfrentan en el Gran Canaria Arena en la octava jornada de la Liga Endesa.

