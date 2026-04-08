Más drama todavía para Xavi Pascual: ¿Brizuela lesionado?

El Barça ha perdido a varias figuras clave en el momento más importante. Ya sucedió con Nico Laprovittola hace unas semanas, pero las ausencias de Tomas Satoransky y quizá Darío Brizuela son todavía más duras. El checo no jugó ni en la segunda parte de Zalgiris ni este martes ante Panathinaikos y el equipo no ha podido acusarlo en mayor medida. Tanto los lituanos como los griegos pasaron por encima del equipo.

"No puedo hablar de este tema. Se tiene que hacer más pruebas, es lo único que puedo decir y no quiero entrar a valorar lo que es exactamente ni quiero hacerlo público. Cuando tengamos un diagnóstico final, sí que los explicaremos", anunció Xavi Pascual sobre los problemas que está atravesando Satoransky a día de hoy. A nivel deportivo es una baja muy sensible.

El club azulgrana explicó a través de redes sociales que Satoransky se perdía el duelo del fin de semana por "síntomas de indisposición y un importante agotamiento durante el partido ante Zalgiris". Pascual ya reconoció después de aquel partido que era "bastante pesimista" con la posibilidad de que el checo estuviera ante Panathinaikos. Y, efectivamente, se perdió el partido.

Darío Brizuela podría ser baja ante Mónaco / VALENTÍ ENRICH

Por si fuera poco, para el partido ante el Mónaco quizá tampoco esté disponible Darío Brizuela, que no pudo terminar el partido ante Panathinaikos por molestias físicas. "Veremos lo que es exactamente, no lo sé aún, pero se puede añadir al drama", añadió Pascual. Además, la 'mamba vasca' es uno de los jugadores que puede hacer de '1' en caso de ser necesario y uno de los mayores revulsivos del banquillo.

El problema de los bases en el Barça se ha agravado en las últimas semanas. Juani Marcos es el único base puro de la plantilla que está sano, y es evidente que al menos todavía no está para ser el titular del equipo. La buena noticia es que Juan Núñez ya entrena con el grupo desde hace varios días y su vuelta a las pistas está cada vez más cerca.

Juan Núñez está cerca de reaparecer / FC BARCELONA

El próximo partido del conjunto blaugrana será ante el Mónaco de Mike James. Un duelo que tendrá una importancia capital, sea cual sea el resultado de los monegascos esta tarde ante París Basketball. Si ganan, empatarían en balance con los de Pascual, con el que tienen ganado el average tras asaltar el Palau Blaugrana en la primera vuelta. Sin embargo, los del Principado tampoco están para tirar cohetes.

Dos últimos 'rounds'

El Barça está situado en la octava posición de la clasificación de la Euroliga, empatando en balance con Estrella Roja y la posibilidad comentada del Mónaco. "Tenemos solo 48 horas de descanso con Vesely muy tocado. Se juntan muchas cosas y juegas ante un super-equipo. Toca tratar de hacer un mejor partido en Mónaco esta misma semana y si no cerrar aquí en casa contra el Bayern Munich lo mejor que podamos", reconoció el de Gavà.

La lucha del Barça pasa por obtener una buena posición para el play-in. Los playoffs ya son inalcanzables y el club se debe centrar en luchar por la séptima plaza, que le permitiría disputar hasta dos partidos en el Palau Blaugrana. Quedar por debajo de la octava plaza le haría jugar sin red, a un solo partido y quizá fuera de casa. Mucha tensión en estas dos últimas jornadas de Euroliga.