El drama sigue para el Barça: interés de la NCAA por Kusturica

Todo empezó con Dame Sarr, prosiguió con Joaquim Boumtje-Boumtje y Sayon Keita, y Nikola Kusturica es el siguiente de la lista. El Barça no para de crear talentos en su cantera, aunque algunos ni siquiera vayan a jugar nunca en el primer equipo. Varias universidades ya están siguiendo de cerca a la perla serbia, con el objetivo de hacerse con el jugador este mismo verano. Para el próximo curso.

Aunque en el Barça son conscientes de que Kusturica abandonará en algún momento el club, no entraba en los planes que existiera la posibilidad de hacerlo antes de la temporada 2027/28. El balcánico ha evolucionado mucho esta temporada e incluso ha disputado un total de ocho partidos con el primer equipo. Las sensaciones han sido realmente buenas.

Tres jugadores del Barça junior abandonarán este verano el club. El primero es Joaquim Boumtje-Boumtje, que formará parte de las filas de Duke, seguido de los Keita: Sayon y Mo. El primero de ellos pondrá rumbo a North Carolina, mientras que el segundo se unirá a la Spire Academy, un paso previo a formar parte también de la NCAA estadounidense.

Nikola Kusturica, jugador del Barça / Valentí Enrich

Kentucky es la universidad que va a apostar fuerte para hacerse con Kusturica este mismo verano. Después de conseguir a Milan Momcilovic, otra promesa que ha renunciado al Draft de la NBA, el objetivo principal es el jugador serbio del Barça, tal como informa el propio medio de comunicación de la universidad 'KSR'. "El alero del equipo sub-16 de Barcelona promedia 20 puntos y 7,7 rebotes esta temporada", destacan desde Estados Unidos.

"Las cifras de Kusturica son de jugador élite y gran parte de lo que ha demostrado en los vídeos es impresionante", aseguran desde el país norteamericano. No solo Kentucky está interesada en el serbio, también Gonzaga y UCLA. ¿Podrá el Barça retener a una de sus mayores promesas, al menos un año más? Parece complicado si llega una oferta muy suculenta.

Es importante recordar que en varios portales de Estados Unidos se sitúa a Kusturica como uno de los picks más altos para el Draft 2028. Algunos sitúan al serbio entre las tres primeras elecciones, junto a talentos como CJ Rosser o Marcus Spears Jr. El Barça tiene a un jugador de una gran proyección y la NCAA quiere aprovecharlo antes de que quiera dar el salto a la NBA.

La reflexión de Xavi Pascual sobre la fuga de talentos a la NCAA

"Todos estamos buscando una respuesta a esto. Toda Europa está buscando una respuesta que, hasta el momento, no encontramos. Los contratos que ofrecen son increíbles y es muy difícil. El baloncesto es el único deporte del club que no puede tener el ADN de la Masia. En este momento es muy difícil subir jugadores, cuesta mucho", aseguraba Xavi Pascual hace unos meses sobre esta problemática.

"Los jugadores con 16 años ya pueden saltar e irse. Eso lo hace todo todavía más complicado. Hace que toda la estructura del baloncesto europeo sea complicada con este tema. Lo que sí tenemos que hacer, seguro, es que cuando se vayan al menos lo hagan contentos del tiempo que han estado aquí. Y si algún día tienen que volver, que tengan ganas de hacerlo. Eso seguro que lo tenemos que hacer bien", finalizó.