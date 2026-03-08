Drama en el Barça de basket: ¡Laprovittola y Brizuela lesionados!

El drama en el Barça de basket no cesa. Además de la mala racha de resultados en la que se encuentra inmerso el equipo, deberá dar la vuelta a la situación sin dos jugadores de gran importancia como Nico Laprovittola y Darío Brizuela. El club blaugrana emitió un comunicado a través de sus redes sociales, confirmando la baja de ambos para el duelo de este domingo ante Breogán.

"Nico Laprovittola no disputarà el Río Breogán - Barça por una pubalgia. Darío Brizuela tampoco podrá jugar el Río Breogán - Barça por una agudización de unas molestias en la rodilla izquierda", rezaba el escrito. El Barça se queda sin dos de sus mejores tiradores y el alcance de dichas lesiones preocupa para los próximos encuentros, donde el Barça recibirá al Hapoel y visitará al Joventut en ACB.

Los problemas para Pascual se multiplican. Si ya había tenido problemas con Kevin Punter, Jan Vesely y Tomas Satoransky para la Copa, ahora se suman Laprovittola y Brizuela. El puesto de base queda muy expuesto ante esta situación, con Satoransky como único '1' y sin estar ni mucho menos al 100%. Dos de los jugadores que podrían suplir su posición son precisamente los lesionados.

El club no ha querido profundizar en el tiempo que pueden estar fuera de las pistas. Simplemente confirmaron que el extracomunitario descartado para el duelo este domingo en Lugo es Miles Norris, y que los jóvenes convocados para el duelo son Sayon Keita y Nikola Kusturica.