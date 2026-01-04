Dónde ver el Real Madrid - Barça de la Liga Endesa hoy gratis por TV, online y en directo

Barça y Real Madrid se dan cita en el Movistar Arena hoy domingo 4 de enero a las 12:30horas (CET) para disputar la decimocuarta jornada de la Liga Endesa. El conjunto azulgrana llega decidido a poner fin a la preocupante racha de nueve derrotas consecutivas contra su máximo rival y, de paso, dar un golpe importante en la clasificación.

Los dos tropiezos consecutivos en Euroliga ante Fenerbahçe y Mónaco han reducido el empuje del renovado proyecto de Xavi Pascual, aunque la situación en el campeonato doméstico sigue siendo óptima. El conjunto azulgrana cuenta por victorias sus compromisos ligueros desde que el de Gavà tomó los mandos, y esperan aprovechar esta inercia positiva para conseguir tumbar después de mucho tiempo a su gran rival.

Parecida es la situación del Real Madrid, dominador absoluto en el campeonato doméstico pero algo más inestable en Europa. Los blancos se han consolidado como la bestia negra de los azulgranas en los últimos años, e intentarán por todos los medios que nada cambie para reforzar su dominio en la clasificación.

Facundo Campazzo y Edy Tavares siguen siendo alguna de las armas más peligrosas del Real Madrid / Dani Barbeito

¿Dónde ver el Real Madrid - Barça hoy gratis por TV y online?

El clásico de la Liga Endesa entre Barça y Real Madrid se podrá ver en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online a través de 3Cat.

Otras opciones alternativas para seguir el partido entre blancos y azulgranas son las plataformas de pago DAZN, Movistar+ y Orange TV.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.