Dónde ver el Mónaco - Barça del Play-In de la Euroliga hoy por TV, en directo y online

Mónaco y FC Barcelona se dan cita en el pabellón Salle Gaston Medecin hoy viernes 24 de abril a las 19:30 horas (CEST) para medir sus fuerzas en el partido final del Play-In de la Euroliga. El vencedor de esta tarde obtendrá el último billete en juego hacia el play-off, dónde ya esperan los otros siete aspirantes al título continental.

Después de superar al Estrella Roja en el primer partido (80-72), el Barça se prepara para afrontar su último desafío en busca de la fase final de la Euroliga. El próximo de los de Xavi Pascual será un Mónaco que viene de caer ante Panathinaikos, pero que dispondrá de una última oportunidad gracias a la octava posición en la que finalizó la primera fase.

El ganador del cruce entre Barça y Mónaco obtendrá el último billete en juego hacia el play-off, dónde medirá sus fuerzas ante el primer clasificado de fase regular, el Olympiacos. Los dos primeros partidos de la serie se disputarán en el feudo griego y el tercero en casa del equipo que clasifique esta noche. En caso de que se tuviese que alargar la serie, el cuarto partido se celebraría en el pabellón del equipo clasificado vía Play-In y el quinto y definitivo de nuevo en el de Olympiacos.

Kevin Punter, en el partido de Euroliga ante Olympiacos / EFE

¿Dónde ver el Mónaco - Barça del Play-In de la Euroliga?

En España, el partido de la Euroliga entre Mónaco y Barça correspondiente al Play-In de la Euroliga se podrá seguir por televisión a través de la plataforma de pago Movistar Plus, concretamente en el canal Movistar+ (dial 7).

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