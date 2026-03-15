Dónde ver el Asisa Joventut - Barcelona de la Liga Endesa hoy por TV y en directo

Asisa Joventut y Barça se dan cita en el Olimpic de Badalona hoy domingo 15 de marzo a las 19:00 horas (CET) para disputar la jornada 22 de la Liga Endesa. El derbi catalán llega cargado de alicientes y con ambos equipos en busca de una victoria crucial para sus intereses hasta final de temporada.

El equipo de Xavi Pascual vive un momento agridulce tras caer con estrépito en la Copa del Rey. Mientras que en Euroliga acumula hasta tres derrotas consecutivas (Virtus Bolonia, Olimpia Milano y Hapoel Tel Aviv), en Liga Endesa el conjunto azulgrana ha demostrado su mejor versión. Su reciente victoria contra el Lugo (78-109), con Myles Cale como máximo anotador con 24 puntos seguido por Tornike Shengelia con 21, es un recordatorio del potencial de la plantilla azulgrana, que todavía sigue mermada por las continuas lesiones.

Xavi Pascual, en el partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv / Dani Barbeito

El Barça llega al Olimpic ubicado en la tercera posición de la tabla clasificatoria con un balance de 15 victorias y tan solo seis derrotas. En los últimos 15 partido ligueros, el cuadro azulgrana ha obtenido la victoria en 13. Este domingo, el equipo de Xavi Pascual visita el Olimpic de Badalona para medirse al Joventut, que no consigue despegarse de la séptima plaza. El equipo de Dani Miret, con dos derrotas más y dos victorias menos que su rival (13-8), certificó recientemente su clasificación para los cuartos de final de la BCL, en una temporada en la que la Final Four se disputará en el pabellón badalonés.

¿Dónde ver el Joventut - Barcelona hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Joventut, correspondiente a la jornada 22 de la Liga Endesa, se podrá ver por TV a través de DAZN.

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