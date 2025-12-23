Dónde ver el Fenerbahçe - Barça de la Euroliga hoy por TV, online y en directo

Barça y Fenerbahçe se dan cita en el Ulker Sports and Event Hall de Estambul hoy martes 23 de diciembre a las 18:45 horas (CET) para disputar la decimoctava jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana afronta un reto mayúsculo para calibrar su buen estado de forma, pues visita el feudo del vigente campeón continental.

A pesar de lo imponente del desafío, el Barça afronta el partido en el mejor momento posible. Nueve victorias consecutivas entre Euroliga y Liga Endesa avalan al proyecto de Xavi Pascual, que ha dado un claro paso al frente respecto a su sucesor gracias a la notable mejora defensiva y al momento dulce de sus principales anotadores, destacando a un Kevin Punter que protagonizó una exhibición memorable en la última jornada de Euroliga.

El próximo desafío del conjunto azulgrana será un Fenerbahçe dirigido por un viejo conocido, Sarunas Jasikevicius. Con Talen Horton-Tucker y Wade Baldwin a los mandos, los otomanos contarán con el factor cancha a favor para intentar imponerse al Barça en un duelo vital por asentarse en la zona noble de la clasificación.

El Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, próximo rival del Barça en la Euroliga / EFE

¿Dónde ver el Fenerbahçe - Barça hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Fenerbahçe y Barça se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar Deportes (dial 63).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Fenerbahçe y Barça a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.