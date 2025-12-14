Dónde ver el BAXI Manresa - Barça de la Liga Endesa hoy por TV, online y en directo

Barça y Baxi Manresa se dan cita en el Nou Congost hoy domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CET) para disputar la décima jornada de la Liga Endesa. El conjunto azulgrana afronta el derbi barcelonés en un estado de forma óptimo, algo de lo que no puede presumir su rival.

Bajo los mandos de Xavi Pascual, el Barça ha logrado reconducir su mal inicio de temporada, ganándolo todo en la competición doméstica y con un único tropiezo en Europa. Esta buena racha ha permitido a los azulgranas ir escalando progresivamente posiciones en una clasificación en la que ahora es séptimo.

Muy diferete es la situación del BAXI Manresa, que apenas ha conseguido celebrar tres victorias en los nueve compromisos ligueros disputados hasta la fecha. Esta mala dinámica les ha llevado a ocupar la antepenúltima posición de la clasificación, por lo que la necesidad de volver a sumar empieza a ser urgente.

El BAXI Manresa recibe la visita del Barça en un momento delicado / EFE

¿Dónde ver el BAXI Manresa - Barça hoy por TV y online?

En España, el partido de la Liga Endesa entre BAXI Manresa y FC Barcelona se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN Baloncesto 1.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre BAXI Manresa y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.