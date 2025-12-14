Liga Endesa
Dónde ver el BAXI Manresa - Barça de la Liga Endesa hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza hoy el partido del Barça contra el BAXI Manresa y en qué canal de TV ver la jornada 10 de la Liga Endesa desde España
Barça y Baxi Manresa se dan cita en el Nou Congost hoy domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CET) para disputar la décima jornada de la Liga Endesa. El conjunto azulgrana afronta el derbi barcelonés en un estado de forma óptimo, algo de lo que no puede presumir su rival.
Bajo los mandos de Xavi Pascual, el Barça ha logrado reconducir su mal inicio de temporada, ganándolo todo en la competición doméstica y con un único tropiezo en Europa. Esta buena racha ha permitido a los azulgranas ir escalando progresivamente posiciones en una clasificación en la que ahora es séptimo.
Muy diferete es la situación del BAXI Manresa, que apenas ha conseguido celebrar tres victorias en los nueve compromisos ligueros disputados hasta la fecha. Esta mala dinámica les ha llevado a ocupar la antepenúltima posición de la clasificación, por lo que la necesidad de volver a sumar empieza a ser urgente.
¿Dónde ver el BAXI Manresa - Barça hoy por TV y online?
En España, el partido de la Liga Endesa entre BAXI Manresa y FC Barcelona se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN Baloncesto 1.
Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre BAXI Manresa y FC Barcelona a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
- Barcelona - Osasuna, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- La convocatoria del FC Barcelona para el partido contra Osasuna
- Joan Garcia, con los mismos males que Szczesny
- Xavier Estrada, exárbitro internacional, estalla con el gol anulado al Barça: 'Es una atrocidad
- La fórmula del 2+1 que ha cambiado la cara del Barça de Flick
- Mbappé, de mal en peor: nuevo revés judicial
- Portazo de Klopp al Real Madrid
- Las dudas del Barça con Vlahovic